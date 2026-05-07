Madre scomparsa insieme ai due figli di 14 e 16 anni, aperto un fascicolo per sottrazione di minori

Svolta nelle indagini sulla scomparsa della famiglia residente a Castell’Arquato, sparita nel nulla dal 20 aprile scorso e la cui auto è stata ritrovata nei giorni scorsi a Tarcento, in provincia di Udine.

La Procura della Repubblica di Piacenza ha infatti aperto ufficialmente un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di sottrazione di minore. Secondo gli investigatori, il reato riguarderebbe la madre dei due ragazzi, di 14 e 16 anni, scomparsi insieme a lei.

Nel frattempo i carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti ascoltando familiari e conoscenti della coppia, separata da anni. Da quanto emerso, i rapporti tra la donna e l’ex marito sarebbero stati da tempo particolarmente conflittuali dopo il divorzio.

Le indagini puntano ora a ricostruire gli ultimi spostamenti della donna e dei figli e a capire dove possano trovarsi. L’ultimo contatto noto risalirebbe al 21 aprile, quando uno dei due ragazzi avrebbe telefonato al padre dicendo di trovarsi a Tarcento.

Da allora, nessuna ulteriore notizia della famiglia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy