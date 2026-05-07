Madre scomparsa insieme ai due figli di 14 e 16 anni, aperto un fascicolo per sottrazione di minori

Svolta nelle indagini sulla scomparsa della famiglia residente a Castell’Arquato, sparita nel nulla dal 20 aprile scorso e la cui auto è stata ritrovata nei giorni scorsi a Tarcento, in provincia di Udine.
La Procura della Repubblica di Piacenza ha infatti aperto ufficialmente un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di sottrazione di minore. Secondo gli investigatori, il reato riguarderebbe la madre dei due ragazzi, di 14 e 16 anni, scomparsi insieme a lei.
Nel frattempo i carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti ascoltando familiari e conoscenti della coppia, separata da anni. Da quanto emerso, i rapporti tra la donna e l’ex marito sarebbero stati da tempo particolarmente conflittuali dopo il divorzio.
Le indagini puntano ora a ricostruire gli ultimi spostamenti della donna e dei figli e a capire dove possano trovarsi. L’ultimo contatto noto risalirebbe al 21 aprile, quando uno dei due ragazzi avrebbe telefonato al padre dicendo di trovarsi a Tarcento.
Da allora, nessuna ulteriore notizia della famiglia.