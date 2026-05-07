Fiorenzuola-Terre di Castelli: iniziano i playoff per i rossoneri

Segui Fiorenzuola-Terre di Castelli LIVE, domenica dalle 16:30, con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta, al Velodromo Pavesi, il primo turno dei playoff regionali contro Terre di Castelli.

Fiorenzuola con l’obiettivo di andare più avanti possibile

I rossoneri di mister Araldi, grazie al successo interno contro il Salsomaggiore, hanno chiuso la stagione regolare con il secondo posto in campionato alle spalle del Nibbiano. Questo garantisce al Fiorenzuola la possibilità di giocare in casa entrambe le eventuali partite del playoff regionale. Si comincia contro Terre di Castelli, squadra che ha dato non pochi problemi ai valdardesi nelle due sfide di campionato.

Terre di Castelli squadra molto dura

Gli ospiti di mister Cattani hanno concluso il campionato quinti a quota 65 punti (-7 dal Fiorenzuola). Terre di Castelli, sicuramente, gioca questi playoff con niente da perdere vista l’ottima annata fatta: per questo motivo, questo scontro è tutt’altro che facile. A testimonianza di ciò, c’è anche da dire che il Fiorenzuola non è mai andata oltre al pari nelle due sfide di campionato contro i modenesi (terminate entrambe 1-1).

Fiorenzuola col vantaggio del doppio risultato

Data la posizione in classifica, i rossoneri passerebbero il turno con due risultati su tre: al termine dei regolamentari e dei supplementari, infatti, in caso di parità si qualifica, per la finale regionale, la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Questo non deve distrarre, però, i rossoneri che vogliono vincere per guadagnarsi la possibilità di giocare la finale, sempre in casa al Velodromo Pavesi, con la vincente dello scontro Vianese-Pontenurese.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy