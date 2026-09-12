Ciclismo – Alessia Orsi e Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio nella cronometro di Racconigi

Inizia con un doppio podio il week end di gara a Racconigi per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi in terra cuneese nella cronometro Donne Juniores. In evidenza, la modenese Alessia Orsi, che conferma l’ottimo stato di forma dopo la vittoria al Giro di Lunigiana centrando il secondo posto alle spalle solamente di Linda Rapporti (Breganze Millenium).
Terza la trentina Agata Campana, che mantiene anche la maglia di leader di categoria della Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda che si concluderà domani con la gara su strada. A completare la festa delle ragazze dirette da Vittorio Affaticati, altri piazzamenti: quinta Martina Orsi, sesta Irene Ferrari e ottava Giulia Costa Staricco.
Cronometro Donne Juniores
1° Linda Rapporti (Breganze Millenium) 2 chilometri 850 metri in 3 minuti 39 secondi 55, media 46,731 chilometri orari
2° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 6 secondi 70
3° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 9 secondi 58
4° Sara Peruta (Petrucci Gauss) a 11 secondi 37
5° Martina Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 15 secondi 01
6° Irene Ferrari (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 19 secondi 71
7° Gloria Vezzosi (Scv Bike Cadorago) a 20 secondi 37
8° Giulia Costa Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 20 secondi 49
9° Asia Comberlato (Breganze Millenium) a 22 secondi 34
10° Paola Zucca (Scv Bike Cadorago) a 25 secondi 36.