Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink, week end di gara a Racconigi

Week end piemontese per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che dopo le grandi soddisfazioni al Giro della Lunigiana Donne (vittoria finale di Alessia Orsi) è pronta con la propria formazione Donne Juniores per la due giorni in sella a Racconigi con la formula Donne Open.

Si inizierà domani (sabato) con la cronometro individuale Memorial Franco Traversa, mentre domenica spazio al tredicesimo Trofeo Latterie Inalpi-Annibale Viterie (gara su strada).

Sei le “panterine” in gara, dirette da Vittorio Affaticati: Agata Campana, Giulia Costa Staricco, Irene Ferrari, Giada Galasso e le gemelle Alessia e Martina Orsi.

“La cronometro – spiega Affaticati – ricalca il canonico percorso di 2 chilometri e 850 sulla tangenziale Ovest di Racconigi, mentre domenica sono previsti 8 giri di un circuito prima del secondo circuito da ripetere 4 volte. Il week end di Racconigi completa la Tre Giorni in Rosa 2026, Challenge aperta dalla gara di Fossano dove aveva vinto la nostra Agata Campana. Cercheremo di difendere il suo primato anche in questa due giorni in arrivo”.