Ciclismo – Fabio Sartori e Mara Manfredi (Asd Programma Auto) salgono sul podio in Alta Savoia. Alberto Baesso in luce nel Tricolore cronometro

Week end ricco di soddisfazioni tra Italia ed estero per l’Asd Programma Auto, protagonista su due fronti con i propri portacolori.

In Francia, Fabio Sartori e Mara Manfredi hanno partecipato all’Haute Savoie Mont Blanc Classic-Bernard Hinault Experience, con oltre 1200 atleti al via a Sallanches su quello che sarà il circuito del Mondiali professionisti del prossimo anno con la temibile Côte de Domancy nel finale.

Nello specifico, Sartori ha gareggiato nel percorso Challenge (105 chilometri) chiudendo 54esimo assoluto e soprattutto terzo nella fascia 45-49 anni. La Manfredi, invece, si è cimentata nel percorso Endurance di 165 chilometri (3800 metri di dislivello), terminando quinta assoluta tra le donne e seconda nella fascia 35-39 anni.

Dal canto suo, Alberto Baesso – reduce dal Mondiale amatori in Giappone corso in maglia azzurra – si è messo in luce al campionato italiano cronometro amatori Fci, andato in scena ad Agropoli. Per lui, il secondo posto di categoria (a soli sette secondi dalla maglia tricolore) e il terzo assoluto, correndo i 10 chilometri e 700 metri previsti ai 47.4 di media. Meglio di lui, soltanto il neo-campione italiano Lorenzo Malinverno (Swatt Club) e Jean Pierre Giovenzi.