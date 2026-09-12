Serie B Interregionale – A Curtatone la prima trasferta della pre-stagione Bakery nell’amichevole con gli Stings Mantova

La pre-stagione della Bakery prosegue con la prima amichevole in trasferta dopo le prime tre sfide ospitate a Piacenza: per i biancorossi sfida alla Tea Arena di Curtatone con gli Stings Mantova, formazione che prenderà il via alla prossima Serie B Interregionale, in un raggruppamento diverso da quello della Bakery.

Punteggi azzerati al termine di ogni quarto per le due squadre con i ragazzi di coach Salvemini che trovano il giusto feeling con la partita riuscendo a conquistare la prima frazione di gioco. Prosieguo di partita che vede i padroni di casa condurre le operazioni per lo score finale, complessivo, di 68-53.

«Siamo partiti bene, con il giusto ritmo e atteggiamento – commenta il top scorer della serata in casa Bakery, Nicolò Galdiolo – Poi, però, nei due quarti centrali abbiamo perso un po’ di ritmo e fiducia, facendo più fatica a trovare continuità in attacco e in difesa. Nel finale abbiamo provato a reagire, ma ormai era difficile recuperare: dobbiamo ripartire dalle cose positive dell’inizio e lavorare sugli aspetti che oggi ci sono mancati».

STINGS MANTOVA-BAKERY PIACENZA 68-53

(12-18, 19-12, 18-13, 19-10)

BAKERY PIACENZA: Paoletti 2, Quarta 8, El Agbani 3, Prosek 10, Galdiolo 14, Fane 2, Yak Deng 6, Beccari, Milani Pietro, Milani Riccardo 7. NE: Callegari, Gravante, Turkes.