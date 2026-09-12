Arresto cardiaco davanti a casa, la moglie corre a prendere il defibrillatore e fa ripartire il suo cuore: “Non abbiate timore di usare il DAE, chiunque può salvare una vita”

È uscito di casa insieme alla moglie, è salito in macchina e, pochi istanti dopo essere partito, è stato colpito da un arresto cardiaco. A salvarlo è stata proprio la moglie, che ha avuto la prontezza di prendere il defibrillatore DAE presente davanti a casa e utilizzarlo immediatamente.

È accaduto questa mattina in via Campi. Quando l’uomo ha perso improvvisamente conoscenza, la moglie è scesa dalla vettura, ha recuperato il DAE che si trovava nelle immediate vicinanze e ha iniziato le manovre di soccorso. Dopo averlo portato fuori dall’auto, ha applicato gli elettrodi e seguito le indicazioni vocali dell’apparecchio, che ha erogato la scarica.

Un intervento tempestivo che ha fatto la differenza: l’uomo è stato successivamente affidato ai sanitari ed è arrivato sveglio in ospedale dopo l’arresto cardiaco.

“Questa è un’importante dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, di quanto sia fondamentale avere un defibrillatore a disposizione, in questo caso proprio sotto casa, per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. Ringrazio la moglie, che è anche un’amica, per la grande prontezza con cui ha agito. È stata proprio lei a volere fortemente l’installazione del defibrillatore sotto casa: una scelta che oggi si è rivelata di grande lungimiranza, non solo per suo marito, ma per il bene e la sicurezza di tutto il vicinato“, commenta la dottoressa Daniela Aschieri, di Progetto Vita.

Il DAE, facile da usare e senza rischi

L’episodio dimostra concretamente quanto la presenza di un defibrillatore accessibile possa essere decisiva e quanto sia semplice utilizzare un DAE in una situazione di emergenza.

Il defibrillatore semiautomatico, infatti, guida passo dopo passo chi presta soccorso e analizza autonomamente il ritmo cardiaco. Non è la persona a decidere se erogare la scarica: è il DAE a stabilire se lo shock è indicato e a consentirlo solamente quando rileva un ritmo defibrillabile.

Per questo, davanti a una persona che perde improvvisamente conoscenza e non respira normalmente, non bisogna avere paura di intervenire.

Questa mattina, in via Campi, un defibrillatore a pochi metri da casa e la decisione di una persona di utilizzarlo immediatamente hanno contribuito a trasformare un arresto cardiaco in una storia con un esito che poteva essere molto diverso.

Il DAE può essere usato da chiunque. E quando ogni minuto conta, averne uno vicino e non avere paura di usarlo può salvare una vita.