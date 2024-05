Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink chiude il week end in bellezza

Si conclude con un’ottima domenica il fine settimana in sella della Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista tra Francia e Italia con la propria formazione Donne Juniores.

Al Tour du Gévaudan Occitanie, prova di Coppa delle Nazioni UCI Donne Juniores, Eleonora La Bella – dopo il nono posto della prima tappa di sabato – ha conquistato l’analogo piazzamento nella classifica generale finale. Nella graduatoria a squadre, ottimo settimo posto su ventinove team per le “panterine” in questa manifestazione di assoluto livello internazionale per la categoria.

Nella gara Donne Open a Bolzano, invece, a brillare è stata la veronese Asia Sgaravato, ottava assoluta al traguardo e terza nella classifica delle Juniores.

Classifica Donne Open Bolzano

1° Hanna Tserakh (Bielorussia, BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo) 82,800 chilometri in 1 ora 58 minuti e 59 secondi, media 41,754 chilometri orari

2° Emanuela Zanetti (Isolmant-Premac-Vittoria)

3° Virginia Iaccarino (Team Biesse Carrera)

4° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera)

5° Giorgia Bariani (Top Girls-Fassa Bortolo)

6° Jacqueline Tamez Escamilla (Messico, Ar Monex Pro Cycling Team)

7° Marta Pavesi (Top Girls-Fassa Bortolo)

8° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

9° Lara Crestanello (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo)

10° Yelizaveta Sklyarova (Kazakhstan, BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo).

Classifica Donne Juniores Bolzano

1° Virginia Iaccarino (Team Biesse Carrera) 82,800 chilometri in 1 ora 58 minuti e 59 secondi, media 41,754 chilometri orari

2° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera)

3° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

4° Eleonora Deotto (Breganze Millenium)

5° Matilde Cenci (Conscio Pedale Del Sile)

6° Lara Dalbosco (Petrucci Gauss Cycling Team)

7° Giulia Zambelli (Canturino 1902)

8° Alessia Sgrisleri (Racconigi Cycling Team)

9° Giulia Limonta (Petrucci Gauss Cycling Team)

10° Claudia Comacchio (Conscio Pedale Del Sile).

Classifica finale Donne Juniores Tour du Gévaudan Occitanie

1° Cat Ferguson (Gran Bretagna, Shibden Hopetech Apex) in 4 ore 5 minuti e 32 secondi

2° Viktória Chladoňová (Nazionale Slovacca)

3° Célia Gery (Francia, Auvergne – Rhône-Alpes) a 4 secondi

4° Imogen Wolff (Gran Bretagna, Shibden Hopetech Apex) a 24 secondi

5° Giada Silo (Nazionale Italiana) a 42 secondi

6° Sidney Swierenga (Nazionale Canadese)

7° Sofia Ungerová (Nazionale Slovacca)

8° Irene Moreno (Nazionale Spagnola) a 1 minuto e 1 secondo

9° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto e 15 secondi

10° Silvia Milesi (Nazionale Italiana) a 1 minuto e 21 secondi.