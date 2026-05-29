Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink, domenica in sella a Corridonia

Domenica nelle Marche per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, di scena a Corridonia (Macerata) nella gara Donne Open affrontata con la propria formazione Donne Juniores, lo scorso week end in festa all’autodromo di Monza con la vittoria di Agata Campana.

Dirette da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti, sette saranno le “panterine” in sella con il via alle 9.30: oltre alla stessa Campana, ci saranno anche Giulia Costa Staricco, Irene Ferrari, Giada Galasso, Anna Longo Borghini, Alessia Orsi e Matilde Rossignoli.

“Sarà una gara – commenta Affaticati – di circa 82 chilometri, pianeggiante nella prima parte poi nel finale affronteremo 2 Gran premi della montagna, uno posto sotto l’arrivo e l’altro in località Castelletta, dopodiché si tornerà ad affrontare la salita di Corridonia che ci porterà al traguardo. E’ una corsa abbastanza impegnativa nella sua parte conclusiva ma non proibitiva anche per le “ruote veloci” che sanno difendersi in salita”.

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