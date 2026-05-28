Storie di Confesercenti, da 50 anni il Luna Park a Piacenza: soddisfazione per l’andamento in questo 2026, sfatato il tabù del maltempo – AUDIO

Storie di Confesercenti, da 50 anni il Luna Park a Piacenza: soddisfazione per l’andamento in questo 2026. Fabrizio Samuelli ha incontrato in Via Stradiotti, sede del divertimento in questa primavera, Marco Eccel e Fabio Iovino due componenti del Comitato parco di attrazione.

Abbiamo delle attrazioni nuove – commenta Iovino – quindi consiglio sempre di venire a dare un’occhiata perché sono veramente belle, specialmente l’Eclipse.

Ogni anno cerchiamo sempre di avere un’attrazione nuova – spiega Eccel – c’è anche la piattaforma rotante, un divertimento mai passato a Piacenza che dà un grande brivido. Senza togliere nulla poi alle tradizionali giostre, quindi un Luna Park veramente assortito per far divertire tutte le età.

Arriva il Luna Park e piove, quest’anno non è andata così

Una delle caratteristiche di quello che si può definire “Il paese dei balocchi” a Piacenza è la battaglia con il meteo, perché solitamente l’arrivo delle giostre si scontra con cattive condizioni del tempo, ma quest’anno è andata diversamente ed è stato sfatato anche questo tabù, arrivando addirittura ad avere negli ultimi giorni anche temperature più vicine a luglio rispetto alle massime riscontrate in maggio negli ultimi anni.

Sconti per l’ultima settimana

Quest’anno non è andata male con il tempo – sottolineano gli ospiti di Storie di Confesercenti – e siamo pronti a far divertire i piacentini fino al 7 giugno. Inoltre per premiare la città che non tradisce mai, stiamo pensando a un’ultima settimana con un po’ di scoutistiche sulle varie attrazioni. Per noi è come dare un segnale di ringraziamento e vicinanza a Piacenza.

Il bilancio di questa edizione

E’ andata abbastanza bene. Il tempo tante volte non aiuta, ma le giornate sono state buone e abbiamo avuto un buon riscontro. Il 2 giugno proporremo la serata country nel nostro capannone, quindi ancora tanto divertimento per una bella festa.

Il Luna Park ogni anno riserva dei momenti anche per i giovani con disabilità, e anche in questo caso la presenza è aumentata nel 2026. Radio Sound è la radio ufficiale dell’evento in questa edizione.

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