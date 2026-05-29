Karate – Piacenza domina a Pisa: nove atleti, nove ori al Trofeo CSEN

Ancora un grande successo per il Karate Piacenza Farnesiana, protagonista al Trofeo CSEN disputato a Metato, in provincia di Pisa, con un ristretto ma agguerrito gruppo di agonisti della fascia giovanile.
I nove portacolori piacentini hanno conquistato tutti la medaglia d’oro, permettendo alla società di chiudere al primo posto nella specialità del combattimento libero nella classifica finale tra le 37 società partecipanti.
A salire sul gradino più alto del podio sono stati Nicole ed Elia Famà, Amelia Arkhipov, Ariana Taganesco, Noemi Vitan, Camilla Imberti, Alex Constantin Gherman, Elena Vasic e Mbene Ndiaye, che hanno superato tutti gli avversari con prestazioni convincenti e ampi margini di vittoria.
Il team piacentino è seguito dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal maestro Daniele Rillosi.
Il direttore tecnico Gian Luigi Boselli ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: «La nostra squadra è spesso ai vertici delle classifiche nelle competizioni, ma vedere tutti gli atleti partecipanti conquistare la medaglia d’oro rappresenta una splendida sorpresa e conferma l’alto livello di impegno e ambizione presente nella nostra palestra».
Il prossimo appuntamento sarà a giugno con il Campionato Italiano FIJLKAM Juniores, in programma al Centro Olimpico Federale di Ostia, a Roma.