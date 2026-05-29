Cena sotto le stelle, giovedì 18 giugno una serata in compagnia per sostenere “Progetto Vita nelle scuole” – AUDIO

Una cena sotto il cielo d’estate per trasformare un gesto di convivialità in un aiuto concreto. È questo lo spirito di “Cena sotto le Stelle”, l’iniziativa benefica organizzata a favore di Progetto Vita, in programma giovedì 18 giugno 2026 alle ore 19.30 presso l’Agriturismo Casa Nuova di Rivergaro.

L’evento nasce con un obiettivo preciso: raccogliere fondi a sostegno del progetto “Progetto Vita Ragazzi nelle Scuole”, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione e della formazione salvavita tra le giovani generazioni.

“Questa cena ci permetterà di raccogliere fondi per “Progetto Vita nelle scuole”. Un progetto che ha trovato anche il supporto del ministero: questo è importante non solo per il riconoscimento, ma perché dà delle gambe istituzionali a un progetto che è nato proprio nella nostra città. I fondi serviranno a raccogliere materiale educativo e strumenti per le insegnanti, che sono gli attori nella scuola: saranno loro a insegnare ai ragazzi, di qualunque scolarità, a usare un defibrillatore e diventare soccorritori per chi soffre di un evento come l’arresto cardiaco”, spiega il direttore scientifico di Progetto Vita, Daniela Aschieri.

“E’ un percorso strutturato da anni, vede tante collaborazioni e permette ai bambini dalle scuole primarie fino al secondario di secondo grado, con un patentino, di diventare dei veri testimoni del primo soccorso per le strade”.

Una serata per fare la differenza

“Ogni cuore che batte è una vittoria. Insieme possiamo fare la differenza”. È questo il messaggio che accompagna l’iniziativa, pensata per coinvolgere cittadini, sostenitori e amici dell’associazione in una serata all’insegna della solidarietà.

L’intero ricavato della cena sarà infatti devoluto al progetto dedicato alle scuole, che da anni promuove attività di sensibilizzazione e formazione rivolte ai più giovani sul tema della sicurezza e del primo soccorso.

Un appuntamento tra convivialità e impegno sociale

La location scelta è l’Agriturismo Casa Nuova, immerso nel verde delle colline di Rivergaro, un contesto ideale per trascorrere una serata speciale all’insegna della condivisione e del sostegno a una causa di grande valore sociale.

Per l’occasione è stato proposto anche un dress code simbolico: i partecipanti sono invitati a indossare un abito o un accessorio blu, colore che accompagnerà idealmente la serata.

Informazioni e prenotazioni

Il ritrovo è fissato per il 18 giugno 2026 alle ore 19.30 presso l’Agriturismo Casa Nuova, in Via Casa Nuova 31 a Rivergaro (PC). Per l’occasione è richiesto un dress code con abito o accessorio blu, un piccolo dettaglio che contribuirà a creare l’atmosfera dell’evento. La quota di partecipazione è di 50 euro a persona.

Un’occasione per trascorrere una piacevole serata estiva e, allo stesso tempo, contribuire a un progetto che continua a investire sulla sicurezza e sulla formazione dei giovani del territorio.

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