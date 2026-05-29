Il 2 giugno al PalaBakery festa del minibasket con la Piacenza Young Mini Cup

Il PalaBakery è pronto per essere colorato a festa per l’edizione 2026 della Piacenza Young Mini Cup. Dieci campi, 32 squadre e 64 partite giocate da più di 400 bambini nella giornata di martedì 2 giugno, per il consueto evento che chiude l’annata del minibasket piacentino.

In campo, tre categorie – Esordienti, Aquilotti (Big e Small) e Scoiattoli – si divideranno tra il PalaBakery e gli altri campetti, interni ed esterni, allestiti all’interno del Polisportivo. Tutte le squadre saranno accolte dalle magliette celebrative della manifestazione, mentre per gli spettatori saranno attivi gli stand gastronomici lungo tutto il corso della giornata.

Al termine delle partite, premiazione per ogni squadra e ogni giocatore, anche per il fatto che non ci saranno classifiche finali. Sport e divertimento alla base di tutto, conferma Simone Zamboni, responsabile organizzativo del settore giovanile Piacenza Young: “La Mini Cup è un torneo che organizziamo da tanti anni ed è un fiore all’occhiello per la nostra società. Sarà una grande festa per noi e per tutte le squadre che ospiteremo”.

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