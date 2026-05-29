Confindustria, Putzu (Liberali): “Bene Parenti, se l’impresa lavora il territorio si sviluppa”

“La recente relazione del presidente di Confindustria, Nicola Parenti, ha toccato più temi interessanti. Concordo su quanto detto, condividendo il concetto che se l’impresa lavora, il territorio si sviluppa”. Inizia così la nota di Filiberto Putzu, consigliere comunale dei Liberali.
LA NOTA DI FILIBERTO PUTZU
Plaudo e ringrazio per il progetto – presentato nei giorni scorsi- della stazione dell’alta velocita’ a Piacenza. Condivido inoltre pienamente la necessita’ del recupero dell’ex Ospedale Militare, recupero senza se e senza ma, visto il rapido degrado che sta subendo in un’area centralissima della città.
Se – come e’ stato dichiarato – c’e forte interesse da parte di investitori è necessario un maggior pressing affinche’ il bene venga reso disponibile dallo Stato al Comune.
Tema PcExpo
Con il rinnovo del Cda ci si attende un maggiore coinvolgimento dei Soci ed una strategia piu efficace.
Infine la politica
Che gli amministratori debbano operare scelte mirate al benessere complessivo del territorio é una considerazione ovvia ma spesso contraddetta dai fatti.
Il non decidere, spesso in conseguenza dell’opinione di pochi, non puo’ essere la linea operativa.
Tenere conto di tutti i pareri é doveroso, ma poi la sintesi deve essere orientata all’interesse complessivo della citta’ ed alla sua crescita socio-economica, per evitare posizioni penalizzanti di retroguardia.
In questo la collaborazione con l’economia locale deve essere fortemente perseguita e poi praticata. La politica deve fare questo : valutare, scegliere e poi fare.