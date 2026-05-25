Festa delle Rose di Trevozzo 2026 dal 30 maggio al 2 giugno. Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della Val Tidone. Quattro giorni di musica, cucina tipica piacentina, tradizione, mercatini e divertimento per tutte le età nella splendida cornice della nuova Piazza Giovanni XXIII.

Durante tutta la manifestazione saranno attivi gli stand gastronomici della Pro Loco Strà Trevozzo con tante specialità della tradizione locale. Ad esempio si potranno gustare pisarei e fasò, tortelli burro e salvia, tagliolini al tartufo nero di Pecorara, salumi DOP, salamelle, spiedini, coppa arrosto, tagliata di manzo, batarò farciti e l’immancabile Torta delle Rose. Il tutto accompagnato dagli ottimi vini della Val Tidone, cocktail e serate musicali dal vivo

Festa delle Rose di Trevozzo 2026: il programma

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