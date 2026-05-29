Volley, Serie B1 – Chiara They rimane alla Pallavolo San Giorgio Piacentino

La Pallavolo San Giorgio Piacentino rende noto, con grande soddisfazione, di aver trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale con la schiacciatrice Chiara They.

Nata a Parma il 23 giugno 1999, ha mosso i primi passi nel volley all’Energy Volley, storica società della città ducale, prima di passare alla nazionale di beach volley, dove è rimasta dal 2016 al 2021. Nel gennaio 2022 è tornata all’indoor vestendo la maglia del Galaxy Volley Collecchio in Serie B2, mentre dalla stagione 2024/2025 è approdata alla Pallavolo San Giorgio Piacentino in Serie B1.

Nell’ultimo campionato ha indossato la fascia di capitano, contribuendo in modo determinante alla salvezza della squadra con due giornate d’anticipo. Attualmente è impegnata nel Campionato Italiano Assoluto di beach volley insieme a Chiara Breindebach, torneo nel quale la coppia ha conquistato il titolo di vicecampione.

“Sono contenta e orgogliosa di poter restare – commenta They –. Dopo una stagione non facile siamo riuscite a mantenere la categoria. Per il futuro ho deciso di rimettermi in gioco in B1, categoria nella quale mi diverto molto. Sugli obiettivi, puntiamo a fare sempre meglio”.

“È una conferma importante – dichiara coach Matteo Capra –. Lei, come altre ragazze, ha sempre dato molto alla squadra, interpretando al meglio la filosofia societaria. È una persona seria, sempre a disposizione, e sono molto contento della sua conferma”.

La Pallavolo San Giorgio Piacentino versione 2026/2027, impegnata nel campionato nazionale di Serie B1, sta prendendo sempre più forma. Il rinnovo di Chiara They è il secondo ufficializzato dalla società, dopo quello di coach Matteo Capra, e si aggiunge all’arrivo dell’alzatrice Benedetta Giordano.







Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy