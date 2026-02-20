CIclismo – Dario Salvaderi regala la prima vittoria 2026 all’Asd Programma Auto

20 Febbraio 2026 Carlofilippo Vardelli Ciclismo, Notizie, Sport
Asd Programma Auto
blank

Prima vittoria stagionale per l’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina sul gradino più alto del Podio a Casale Monferrato grazie a Dario Salvaderi. Nella Medio Fondo Magnoberta, lo scalatore bianconero ha chiuso al quindicesimo posto assoluto, conquistando il primo posto nella sua categoria, la Master 5. In precedenza, per lui era arrivato l’argento all’esordio 2026 sempre in Piemonte nella MedioFondo a Crescentino (Vercelli) insieme al compagno di squadra Fabio Sartori, argento nei Master 4.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover