CIclismo – Dario Salvaderi regala la prima vittoria 2026 all’Asd Programma Auto

Prima vittoria stagionale per l’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina sul gradino più alto del Podio a Casale Monferrato grazie a Dario Salvaderi. Nella Medio Fondo Magnoberta, lo scalatore bianconero ha chiuso al quindicesimo posto assoluto, conquistando il primo posto nella sua categoria, la Master 5. In precedenza, per lui era arrivato l’argento all’esordio 2026 sempre in Piemonte nella MedioFondo a Crescentino (Vercelli) insieme al compagno di squadra Fabio Sartori, argento nei Master 4.