Volley, Serie B2 – La Nordmeccanica VAP in trasferta nel bolognese: sabato sfida alla Persicetana

Trasferta bolognese per la Nordmeccanica VAP che sabato (partita al via alle 21) scenderà in campo per la sedicesima di campionato di Serie B2 per affrontare la Persicetana.Un’altra sfida che guarda alla parte sinistra della classifica dopo quella dell’ultima tornata a San Nicolò con la Academy che aveva incrociato la sua strada con quella dell’Universo in Volley Pavia, terza in graduatoria, strappando un punto di spessore dopo una gara piuttosto altalenante.
Rispetto all’UIV Pavia, la Persicetana occupa due posizione successive in graduatoria: tre vittorie nelle ultime cinque partite con 10 punti incassati ed una quinta piazza con una scia piuttosto ravvicinata rispetto a Viadana. Altra avversaria quindi di caratura per le under 18 della Nordmeccanica che in settimana hanno blindato il secondo posto nel girone di qualificazione regionale di categoria superando la Rubierese.