Ciclismo – Domenica 29 maggio a Gropparello il primo Trofeo Emilio Ferrari

Sabato 21 maggio nella Sala giunta del Comune di Gropparello, si è tenuta la conferenza stampa della prima edizione del Trofeo Emilio Ferrari. Il trofeo consiste in una gara ciclistica che la Scuola Ciclismo città di Piacenza (Soc. affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana) organizzerà a Gropparello (PC) in data 29 maggio 2022

La gara sarà valida come campionato Provinciale e vedrà l’assegnazione e la vestizione, a cura della Presidente Provinciale FCI Barbara Barbieri, della maglia di Campione Provinciale di Piacenza per il primo atleta piacentino classificato nella categoria esordiente 1°anno e in quella del 2°anno.

Partenza

La partenza per la categoria esordienti primo anno è stabilita da Piazza Roma Gropparello alle ore 09.30. Il percorso terminerà con l’arrivo in Piazza Roma a Gropparello (PC). Inoltre, tale manifestazione sarà gara di osservazione per la Federazione ciclistica Regionale dell’Emilia-Romagna per la selezione della rappresentativa regionale ai prossimi Campionati Italiani che si svolgeranno a Boario.

Programma

Alle 9.30 partirà la gara per esordienti 1° anno e l’arrivo sarà previsto alle ore 10.30 circa. Alle 11.00 partirà la gara per esordienti 2° anno e l’arrivo sarà previsto alle ore 12.00 circa. Per entrambe le gare la partenza sarà da Piazza Roma del Comune di Gropparello (PC) e vedrà il trasferimento del gruppo fino alla frazione di La Valle dove verrà data la partenza ufficiale al Km 0.

Tutti gli iscritti

La partecipazione è massima, la momento sono circa 130 gli iscritti, 70 per gli esordienti del 1° anno e 60 del 2° anno. Sono iscritte le squadre di tutta la regione Emilia Romagna alcune, oltre a soggiornare, saranno già presenti sul nostro territorio sabato a provare il percorso. Sono iscritte altresì squadre da Cremona e Mantova.

La promozione del territorio

Durante la giornata oltre allo stand della Pro-loco di Gropparello tutte le attività del Comune di Gropparello forniranno degustazioni di salumi tipici e vini locali che potranno essere consumati dagli accompagnatori. L’evento è anche una promozione del territorio. I visitatori potranno intrattenersi nel Castello e scoprire le bellezze di questo paese.

Il Trofeo è organizzato dalla Scuola Ciclismo Piacenza. La Scuola è nata nel 1997 e segue i bambini di categoria giovanissimi dai 5 ai 12 anni. La Scuola Ciclismo nel 2019 ha riorganizzato il direttivo ed ha visto salire in carica Alfredo Bongiorni che riveste il ruolo di Presidente. L’attività su strada è coordinata da noti direttori sportivi come Silvano Bongiorni, Chiara Giovannini e l’attività dirigenziale è affidata a Paolo Giovannini che si occupa della diffusione dei valori sani dello sport ai bambini/e ragazzi/e.

Emilio Ferrari

Emilio Ferrari è stato un ispettore di Polizia Locale del Comando di Polizia Locale di Piacenza che ha dedicato tanti anni alla cura delle biciclette al velodromo di Fiorenzuola D’Arda. Il Sig. Ferrari, infatti, si occupava della manutenzione dei veicoli in dotazione agli atleti del velodromo e lo faceva con la massima passione e dedizione, curando il rapporto interpersonale specialmente con gli atleti più giovani che si rivolgevano a lui per consigli e aiuti sulle performance in gara. Ferrari Emilio andava ben oltre le nozioni tecniche ma cercava di infondere tranquillità e sicurezza nei ragazzi che si apprestavano a partecipare ad una competizione.

Alla conferenza stampa ha partecipato il giornalista e storico Graziano Zilli, che ha ricordato i ciclisti di Gropparello dal ‘900 fino ai giorni nostri. Lo storico Zilli ha ricordato ampiamente la storia di questo sport, la vita e le vicissitudini degli atleti della zona di Gropparello che per caso o per passione si avvicinavano a questo sport. In sala si potevano ammirare fotografie d’epoca che testimoniavano la passione del territorio per il ciclismo.

Patrocinio per la gara da parte dell’Associazione LILT, Lega Italiana Per la Lotta contro i Tumori che quest’anno celebra il centenario e la presenza quarantennale sul territorio piacentino. Il dott. Franco Pugliese (Presidente LILT Piacenza) sarà medico di gara e promotore di uno stile di vita sano. Durante la Conferenza stampa il dott. Pugliese ha sottolineato l’importanza dello sport nei giovani, più i ragazzi sono impegnati, meno dedicano il loro tempo alla noia e a comportamenti inadeguati.

Sarà possibile visitare foto storiche predisposte su pannello presso il comune di Gropparello per rivivere momenti di “pedalate ciclistiche d’altri tempi” curata appunto da Graziano Zilli.