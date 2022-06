Ciclismo – Domenica lombarda per il Cadeo Carpaneto

Domenica bresciana per le “frecce rosa” del Cadeo Carpaneto, di scena a Molinetto di Mazzano per il Trofeo Oml.

Alle 14 prenderà il via la corsa per Donne Esordienti, con un circuito di 6 chilometri e 900 metri da ripetere 4 volte per un totale di 27 chilometri e 600 metri. Alle 15, invece, scatterà la gara per Allieve, con 10 giri da percorrere per un totale di 69 chilometri. Al via le Esordienti primo anno Beatrice Naturani, Sofia Groppi, Amelia Fanni, Emma Regalli e Melania Tenca.

Le Esordienti secondo anno Maya Tagliente e Ylenia Benati e le Allieve Marisol Dalla Pietà, Alessia Sgrisleri, Camilla Tenca, Desirée Bani, Giulia Binda, Vanessa Moreschi e Martina Barbiero.

Dal canto loro, gli Juniores targati Maserati Cadeo Carpaneto gareggeranno nel Memorial Cinerari Pietro e Siori Maria-Trofeo Polirecuperi. Corsa con partenza da Casalpusterlengo (Lodi) e arrivo a Cigognola (Pavia) dopo 121 chilometri. In sella Nicolas Abati, Aurelio Arcorace, Giacomo Bottani, Giacomo Cannizzaro, Cristian Capuccilli, Riccardo Lori e Gabriele Leonardi.