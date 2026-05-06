Inaugurato Policap, l’impianto che cattura l’anidride carbonica: “Struttura di ricerca avanzata”

Inaugurato presso la sede del Laboratorio Energia Ambiente Piacenza (LEAP) di via Nino Bixio, l’impianto pilota di cattura dell’anidride carbonica “Policap”, la nuova infrastruttura di ricerca avanzata realizzata dal Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano nell’ambito del progetto nazionale ECCSELLENT, con finanziamento PNRR.

Policap consiste in un impianto pilota mobile (skid-mounted e containerizzato), progettato per la sperimentazione della cattura della CO₂ mediante assorbimento con solventi chimici, sia convenzionali che innovativi.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali della sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, della rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto e del vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla. Sono seguiti poi gli interventi di presentazione del progetto a cura di Matteo Maestri, direttore del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, del presidente di LEAP Stefano Consonni e dell’assessore a Università e Ricerca del Comune di Piacenza Francesco Brianzi. Per le 12.15 è previsto il taglio del nastro.

Il tutto è avvenuto nella cornice della tappa piacentina del Forum City Vision, con il tavolo di lavoro dedicato al tema delle energie trasformative. Coordinati dal direttore di City Vision Domenico Lanzilotta, hanno partecipato al dibattito l’assessore Bianzi, che ha portato l’esperienza di Piacenza sulla relazione tra transizione energetica e politiche per il futuro de giovani. Spazio poi al direttore del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano Matteo Maestri, al presidente di LEAP Stefano Consonni, alla ricercatrice Alessandra Bruno per il Consorzio MUSP. E’ intervenuto poi il direttore generale del Comune di Piacenza Luca Canessa e il prorettore del Polo territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano Luigi Colombo.

Finalità e ambiti di ricerca

POLICAP è concepito come piattaforma per attività di ricerca applicata e dimostrativa su scala rappresentativa, operando a livelli di maturità tecnologica medio-alti (TRL medio-alti), ma mantenendo anche la possibilità di studi a basso TRL.

Tra i principali ambiti di utilizzo si includono:

sperimentazione su fumi reali e confronto tra solventi, anche ad alta maturità tecnologica, per favorire l’adozione industriale;

sviluppo e validazione di nuovi solventi (amine avanzate, amminoacidi, solventi water-lean e bifasici);

ottimizzazione delle configurazioni di processo e delle strategie di integrazione termica;

studio dell’impatto dei contaminanti nei fumi sulla degradazione e sulle prestazioni dei solventi;

test di nuovi strumenti di misura e metodologie sperimentali;

modellazione e simulazione dei processi di cattura della CO₂;

studi dinamici e in condizioni operative flessibili.

Il sistema è supportato da un team tecnico-scientifico dedicato, responsabile dell’operazione dell’impianto e del supporto a ricercatori esterni. Il gruppo fornisce inoltre competenze avanzate nella modellazione e simulazione dei processi di cattura della CO₂, mediante software di simulazione di processo e modelli numerici sviluppati ad hoc.

L’impianto è attualmente in fase di implementazione nell’ambito del progetto ECCSELLENT, con commissioning previsto nel 2025. Le procedure di qualità (QA/QC), così come gli aspetti legali, operativi e di sicurezza, sono in fase di definizione coerentemente con il piano di salute e sicurezza del progetto.

Risultati attesi

Le attività sperimentali e di sviluppo mirano a:

dimostrare la tecnologia a livelli di maturità tecnologica pari a TRL 6–7;

validare e calibrare modelli numerici (ad esempio in ambiente Aspen Plus) sulla base dei dati sperimentali;

raggiungere efficienze di rimozione della CO₂ superiori al 90% in un ampio intervallo di condizioni operative;

fornire dati affidabili su stabilità, degradazione ed efficienza energetica dei solventi innovativi;

contribuire alla diffusione e industrializzazione delle tecnologie CCUS.

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