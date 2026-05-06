Al bar con l’amico (e con la droga) dopo aver picchiato la compagna e averle rubato 900 euro: due arresti

Intervento lampo dei militari della Stazione di Pontenure: due uomini fermati dopo una serata movimentata tra presunte violenze, un prelievo sospetto e dosi di stupefacente. Una lite in abitazione, la richiesta d’intervento alla Centrale Operativa, il successivo prelievo sospetto da un conto corrente e, infine, il ritrovamento di denaro contante, carte bancomat e cocaina.

È questo il quadro ricostruito dai carabinieri della Stazione di Pontenure al termine di un intervento concluso con l’arresto di due uomini. Nella serata del 5 maggio i militari sono intervenuti in un’abitazione di Pontenure per una lite tra una giovane e il compagno entrambi 28enni. La donna avrebbe riferito di essere stata colpita al volto e di aver subito il danneggiamento del lunotto posteriore della propria auto. Poco dopo, mentre si trovava in caserma per formalizzare la querela, avrebbe ricevuto la notifica di un prelievo di 900 euro dal proprio conto corrente. Le immediate ricerche hanno consentito ai carabinieri di rintracciare il giovane presso un bar di via Roma.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto circa 850 euro in contanti, due carte di debito e una dose di cocaina di quasi un grammo. Le carte e il denaro sono stati riconosciuti e restituiti alla persona offesa. Il giovane disoccupato si trovava in compagnia di un secondo soggetto. I successivi controlli, estesi anche al veicolo di quest’ultimo, hanno portato al rinvenimento di tre dosi di cocaina, per un peso lordo complessivo di poco oltre i 3 grammi e di 210 euro in contanti.

Secondo la ricostruzione dei militari, le dosi sarebbero risultate confezionate in modo analogo a quella trovata al primo giovane. I due uomini , quindi, sono stati condotti nelle camere di sicurezza del Comando Carabinieri di via Beverora a Piacenza, in attesa della comparizione davanti all’Autorità Giudiziaria, prevista per la giornata odierna. I due, infatti, sono stati arrestati. Uno per furto e lesioni personali. mentre l’altro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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