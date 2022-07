Ciclismo – Gabriele Leonardi (Cadeo Carpaneto) pronto per la sfida tricolore di Cherasco

Sfida tricolore per Gabriele Leonardi, portacolori della formazione piacentina Maserati Cadeo Carpaneto. Domenica sarà al via del Campionato italiano su strada Juniores a Cherasco (Cuneo). Leonardi pedalerà nella manifestazione con la maglia della Toscana. Il via è previsto alle 13 da Sant’Albano Stura, mentre l’arrivo è posto in via Vittorio Emanuele II a Cherasco dopo 130 chilometri e 200 metri.

Il compagno di squadra Giacomo Cannizzaro, invece, sarà al via a Piancavallo (Pordenone) nell’ottantunesimo Trofeo Ottavio Bottecchia (seconda tappa Challenge Triveneto), corsa di 94 chilometri con partenza alle 14,30. Infine, Cristian Capuccilli e Aurelio Arcorace parteciperanno alla gara di Sant’Onofrio (Teramo). Il via alle 15 e arrivo dopo 104 chilometri.

Il fronte femminile del Cadeo Carpaneto

Doppio fronte di gara, invece, per il settore femminile. A Rodigo (Mantova), al via le Esordienti primo anno Sofia Groppi, Emma Regalli, Amelia Fanni e Melania Tenca. Partenza alle 9 con 28 chilometri e 800 metri da percorrere. A Comeana di Carmignano (Prato), invece, pedaleranno l’Esordiente primo anno Beatrice Naturani, la secondo anno Maya Tagliente e le Allieve Marisol Dalla Pietà, Alessia Sgrisleri, Camilla Tenca, Desirée Bani, GIulia Binda, Vanessa Moreschi e Martina Barbiero. Il programma prevede il via alle 9 per le Esordienti con 34,1 chilometri previsti. Mentre 55 e mezzo saranno i chilometri che dovranno affrontare le Allieve, che prenderanno il via alle 10,45.