Ciclismo – Il 6 marzo appuntamento a Gossolengo con la prima gara stagionale per il VO2 Team Pink

Una nuova manifestazione, dedicata al ciclismo giovanile femminile e che aprirà il calendario stagionale della categoria. Domenica 6 marzo sarà spettacolo “rosa” sui pedali a Gossolengo (Piacenza), sede del primo trofeo Città di Gossolengo-trentatreesimo Trofeo Alberto Biondi-Memorial Rino Andrina, corsa su strada riservata alle Donne Juniores organizzata dal VO2 Team Pink.

Una manifestazione che era già in cantiere nell’autunno 2020, quando l’emergenza-Covid portò alla sospensione in extremis. Corsa saltata, ma volontà e sinergie ancora ben salde e ora pronte a proporre l’appuntamento ciclistico.

Il programma prevede il ritrovo alle 11 in piazza Roma a Gossolengo di fronte al Municipio. Alle 13 è fissata la partenza dalla vicina via Matteotti, con 75 chilometri e 300 metri da affrontare prima dell’arrivo previsto nello stesso paese piacentino. Il tracciato di gara toccherà nell’ordine queste località. Ponte di Tuna, Tuna, Gazzola, Rivalta, Gossolengo, Ponte di Tuna, Tuna, Gazzola, Rivalta, Ponte di Tuna, Tuna, Gazzola, salita di Rezzanello (Gpm), Rezzanello, Gazzola, Rivalta per far ritorno a Gossolengo.

Il presidente del VO2 Team Pink Gian Luca Andrina

“La corsa inizierà con un giro lungo di 25 chilometri e poi si snoderà su altri anelli simili, toccando quattro volte la località di Gazzola. La salita di Rezzanello è posizionata a un’altitudine di 379 metri e a circa 20 chilometri dall’arrivo, è lunga circa quattro chilometri e mezzo, con una pendenza media del 6% e una massima del 12%. Abbiamo accolto volentieri la richiesta della Federazione di organizzare in deroga una manifestazione per questa categoria che avrebbe iniziato la stagione due settimane più tardi con l’appuntamento di Cittiglio. Questo per permettere alle atlete italiane di arrivare con un paio di corse nelle gambe alla prima internazionale dell’anno. Ringrazio il Comune di Gossolengo per aver rinnovato la disponibilità per un appuntamento che ricorderà anche mio padre Rino e la figura di Alberto Biondi, entrambi grandi appassionati delle due ruote. Oltre a organizzare la manifestazione, il VO2 Team Pink sarà presente con la propria formazione al via”.

Il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri

“Riprendiamo il filo che il Covid aveva interrotto. Lo facciamo molto volentieri per quella che sarà la prima manifestazione 2022 del nostro paese. Riprendere con lo sport declinato al femminile e nella settimana della Festa della Donna impreziosisce di significati questo appuntamento sportivo, una bella vetrina ma soprattutto un segnale di ripresa a livello di eventi. Il messaggio è quello di un tentativo di ritorno alla normalità attraverso un evento eccezionale”.

Le parole di Cesare Biondi