Ciclismo – Nuova sfida tricolore per il VO2 Team Pink: domani l’Italiano su strada Donne Juniores nel Genovese

Nuova missione tricolore per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina che domani (sabato) sarà di scena a Casella (Genova) nel Campionato italiano su strada Donne Juniores. Alle 13 scatterà la sfida che eleggerà la “regina” della categoria succedendo nell’albo d’oro a Federica Venturelli, che lo scorso anno in Veneto a Pieve del Grappa aveva preceduto proprio una “panterina”, Eleonora La Bella.

Nove saranno le atlete a difendere i colori della squadra diretta da Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati: oltre alla già citata La Bella, ci saranno Anita Baima, Camilla Bezzone, Marisol Dalla Pietà, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Francesca Sorgi, Asia Sgaravato e Linda Sanarini, quest’ultima tricolore a cronometro una decina di giorni fa a Grosseto.

“Il percorso è molto esigente sia per la lunghezza di 96 chilometri sia per il profilo altimetrico. La prima parte è ondulata, poi ci sarà un lungo tratto di falsopiano a scendere dove la velocità del gruppo sarà alta per poi affrontare una salita breve ma molto intensa ed esplosiva. Il tracciato poi prosegue con un lungo falsopiano di ritorno, questa a volta a salire, che sfocia in una lunga ascesa di 5 chilometri e mezzo caratterizzati da lunghi tratti a doppia cifra di pendenza. L’apice sarà a dieci chilometri dall’arrivo, aspetto che genera un epilogo di gara incerto, perché bisognerà andar forte non solo in salita, ma anche nella discesa finale, molto tecnica. Il nostro gruppo è in ottimo stato di forma, ci faremo trovare pronti a onorare questo Campionato italiano su strada e punteremo sicuramente a ottenere il massimo risultato possibile”.