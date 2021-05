Ciclismo, per il Cadeo Carpaneto doppia top ten “rosa” ad Arcore

Nelle Donne Esordienti ottavo posto per la bresciana Desirée Bani e decima piazza per la parmense Giulia Binda

Doppio piazzamento domenicale per il Cadeo Carpaneto, sodalizio piacentino in evidenza con il settore giovanile femminile ad Arcore (Monza e Brianza). Nella corsa per Donne Esordienti, la formazione guidata dal ds Bruno Bani ha centrato una doppia dop ten: ottava la bresciana Desirée Bani e decima la parmense Giulia Binda.

Ordine d’arrivo Donne Esordienti Arcore

1° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

2° Matilde Cenci (Breganze Millenium)

3° Romina Di Sciuva (Cicli Fiorin)

4° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

5° Agata Campana (Unione ciclistica Lupi)

6° Christine Valseschini (Mazzano)

7° Giulia Casubolo (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink)

8° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto)

9° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service)

10° Giulia Binda (Cadeo Carpaneto).