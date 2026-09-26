Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink poker di “panterine” per la sfida Open di Bolzano

26 Settembre 2026 Carlofilippo Vardelli Ciclismo, Notizie, Sport
VO2 Team Pink

Oltre ad applaudire lo splendido argento iridato di ieri sera firmato da Matilde Rossignoli, il week end della Bft Burzoni VO2 Team Pink vede anche l’impegno di domani (domenica) a Bolzano, nella corsa Donne Open che scatterà alle 15. Per il terzo Trofeo Fondazione Mario Gottardini (2° Coppa Autoscuola Dino e secondo Trofeo Goer), 80 i chilometri da percorrere (20 giri da 4 chilometri l’uno) che eleggeranno la vincitrice 2026 che nell’albo d’oro succede proprio alla stessa Rossignoli.

La formazione piacentina Donne Juniores diretta da Vittorio Affaticati sarà composta da quattro “panterine”: la trentina Agata Campana, una delle più attese, la brianzola Giulia Costa Staricco, la piemontese Giada Galasso e la modenese Martina Orsi“E’ una gara veloce – commenta il ds Affaticati – ma non è scontato l’arrivo in volata”.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover