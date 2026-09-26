Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink poker di “panterine” per la sfida Open di Bolzano

Oltre ad applaudire lo splendido argento iridato di ieri sera firmato da Matilde Rossignoli, il week end della Bft Burzoni VO2 Team Pink vede anche l’impegno di domani (domenica) a Bolzano, nella corsa Donne Open che scatterà alle 15. Per il terzo Trofeo Fondazione Mario Gottardini (2° Coppa Autoscuola Dino e secondo Trofeo Goer), 80 i chilometri da percorrere (20 giri da 4 chilometri l’uno) che eleggeranno la vincitrice 2026 che nell’albo d’oro succede proprio alla stessa Rossignoli.

La formazione piacentina Donne Juniores diretta da Vittorio Affaticati sarà composta da quattro “panterine”: la trentina Agata Campana, una delle più attese, la brianzola Giulia Costa Staricco, la piemontese Giada Galasso e la modenese Martina Orsi. “E’ una gara veloce – commenta il ds Affaticati – ma non è scontato l’arrivo in volata”.