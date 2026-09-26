Sanità, Forza Italia denuncia: “Attesa di dieci mesi per una prestazione da erogare per legge entro due, servono interventi strutturali”

Un’attesa di 10 mesi per una prestazione sanitaria da erogare, per legge, entro due. È l’ennesimo caso di malasanità burocratica e liste d’attesa fuori controllo segnalato a Forza Italia. Questa volta la cronaca arriva da Piacenza, dove una cittadina del territorio ha raccontato il suo calvario al membro del coordinamento regionale forzista, Mauro Saccardi.

LA NOTA DI FORZA ITALIA

Alla signora in questione è stata prescritta una terapia con onde d’urto con classe di priorità D (differibile), che per legge prevede l’erogazione della prestazione entro un massimo di 60 giorni.

La risposta del Cup, tuttavia, è stata sconcertante: primo appuntamento disponibile non a Piacenza, ma presso l’ospedale di Fiorenzuola e con una data da capogiro: il 29 giugno 2027.

“Si tratta – sottolinea il capogruppo in Regione e segretario di Forza Italia, Pietro Vignali – di una situazione, l’ennesima, del tutto fuori dalle norme e intollerabile, che lesiona il diritto fondamentale alla salute dei cittadini emiliano-romagnoli, costretti da un sistema evidentemente deficitario, a dover scegliere se attendere tempi biblici o rassegnarsi a pagare di tasca propria rivolgendosi al privato”.

Vignali è netto: “Piacenza non è un’eccezione, ma un’altra punta dell’enorme iceberg sanitario regionale che stiamo facendo emergere grazie al contributo di cittadini che scelgono di non subire in silenzio. Fissare per l’estate 2027 una terapia che la legge impone di garantire entro 60 giorni non è solo un disservizio: è una palese violazione. La Regione Emilia-Romagna – conclude Vignali – non può continuare a scaricare i problemi sui pazienti o ad affidarsi a soluzioni di facciata: servono interventi strutturali immediati per abbattere i tempi d’attesa e garantire il diritto alle cure per tutti, senza che questi siano costretti a dover uscire platealmente sui giornali per vedersi riconoscere quel che loro spetta”.

Dopo la partecipazione delle scorse settimane, prosegue dunque con sempre maggiore vigore l’iniziativa dei banchetti informativi di Forza Italia dedicata alla raccolta firme contro le liste d’attesa e alla distribuzione del vademecum informativo per dare ai cittadini gli strumenti necessari a far valere i propri diritti. Nel Piacentino i gazebo saranno presenti sabato 26, dalle 9 alle 12, a Fiorenzuola, in piazzetta San Francesco. E domenica 27, dalle 9 alle 12, a Castel San Giovanni in corso Matteotti. Forza Italia Piacenza invita la cittadinanza a partecipare numerosa e a segnalare ai banchetti criticità o disservizi riscontrati nel sistema sanitario.

“La sanità – spiega il segretario provinciale di Forza Italia Marcello Minari – deve tornare a mettere al centro le persone, i loro bisogni e il diritto di ricevere cure tempestive e appropriate. Liste d’attesa troppo lunghe, difficoltà nell’accesso alle prestazioni, carenza di personale e crescente pressione sui pronto soccorso non possono essere considerati problemi ordinari. Dietro ogni attesa, come in questo caso, c’è una persona che ha bisogno di una visita, di un esame diagnostico o di una cura; spesso ci sono famiglie costrette a rivolgersi alla sanità privata oppure a rinunciare alle prestazioni. La nostra iniziativa vuole essere uno strumento di ascolto e di partecipazione”.

“Raccogliere le firme significa dare voce ai cittadini e chiedere risposte concrete, verificabili e in tempi certi. Non servono – prosegue – contrapposizioni ideologiche, ma una programmazione seria, maggiori investimenti, un’organizzazione più efficiente e un’attenzione costante alla medicina territoriale, agli ospedali e alle strutture di emergenza-urgenza. Forza Italia intende contribuire con spirito costruttivo al confronto sul futuro della sanità piacentina. La tutela della salute – conclude Minari – non può dipendere dal reddito, dalla possibilità di spostarsi o dalla capacità di affrontare costi aggiuntivi”.