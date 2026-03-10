Lo chef Carlo Cracco ospite al Dies Academicus dell’Università Cattolica, al centro “L’alleanza tra generazioni”

Giovedì 12 marzo 2026 avrà luogo la cerimonia del Dies Academicus 2025-2026 della sede di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore presso il campus di Piacenza(via Emilia Parmense 84).
Interverrà lo chef Carlo Cracco, a cui è affidato il compito di sviluppare il tema “L’alleanza tra generazioni” che caratterizza, con diverse declinazioni, i Dies Academici in tutte le sedi dell’Ateneo.
La mattinata si aprirà alle ore 9.30 nella Piazzetta di Economia e Giurisprudenza con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo.
Alle ore 11.00, nell’Auditorium Gian Carlo Mazzocchi, il Rettore dell’Università Cattolica professoressa Elena Beccalli pronuncerà il discorso inaugurale.
Porteranno il loro saluto istituzionale il Sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, e Monica Patelli, Amministratore Unico di E.P.I.S., a testimonianza del legame tra Università e territorio.
La cerimonia proseguirà con la prolusione affidata a Carlo Cracco, chef stellato e protagonista della scena gastronomica italiana.
A concludere la cerimonia sarà la testimonianza di Rebecca Mariani, dottoranda di ricerca, voce delle nuove generazioni di studiosi.
Il Dies Academicus rappresenta un momento istituzionale di particolare significato per la comunità accademica, occasione per rinnovare l’impegno dell’Ateneo nella formazione, nella ricerca e nel dialogo con la società.
La cerimonia potrà essere seguita via streaming dal sito www.unicatt.it.