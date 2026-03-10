Ricercato affitta una stanza d’albergo, scatta il blitz della polizia: 40enne bloccato e condotto in carcere

Nel pomeriggio dell’8 marzo, nel corso dei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio della Polizia di Stato di Piacenza, le Volanti hanno raggiunto una struttura ricettiva in quanto era giunto un “alert alloggiati” relativo ad una cattura da eseguire a carico di un soggetto.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con l’addetto alla reception e hanno proceduto con l’identificazione del soggetto.

Hanno in effetti appurato che a carico dello stesso pendeva un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena della reclusione di anni 3 e mesi 9 per i delitti di lesioni e maltrattamenti.

Dopo aver terminato le operazioni di identificazione, hanno condotto il soggetto marocchino di 40 anni presso la locale Casa Circondariale.

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile ha altresì rintracciato e dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso a carico di un cittadino albanese di anni 43, per l’espiazione un residuo di pena di 7 mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie.

