Schianto tra un’auto e una bicicletta in via IV Novembre, ferito il ciclista

Grave incidente nella giornata di oggi in via IV Novembre, dove un ciclista è stato investito da un’automobile. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da provocare ingenti danni anche al parabrezza della vettura.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo all’ospedale di Piacenza. Secondo le prime informazioni, il ciclista ha riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.