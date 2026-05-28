Ciclismo su Pista – A Fiorenzuola (6 Giorni delle Rose) tornano le gare di Velocità e Keirin

Cresce ancora il programma dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche, in programma dal 20 al 25 luglio al Velodromo “Attilio Pavesi”.
Alle già ricche sei serate di gare internazionali si aggiungono infatti altre due prove di classe 1 UCI: la Velocità e il Keirin, che porteranno così a 22 il numero complessivo dei Gran Premi Internazionali inseriti nel calendario della manifestazione. In palio punti preziosi per i ranking da cui dipendono le qualificazioni a Mondiali e Olimpiadi.
La 29^ edizione si conferma dunque uno degli appuntamenti più importanti del ciclismo su pista internazionale, con un programma che vedrà al via atleti e atlete provenienti da tutto il mondo nelle discipline endurance e sprint.
Anche per questa edizione l’ingresso sarà gratuito. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.