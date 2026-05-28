Raccolta dei rifiuti, tutte le informazioni per le festività del 2 giugno

Servizi durante la festività del 2 giugno: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia.
Comune di Piacenza
In occasione della festività del 2 Giugno, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.
Comuni della Provincia
Negli altri comuni della Provincia, in occasione della festività, i servizi di raccolta verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.
Gli sportelli IREN ed il NUMERO VERDE SERVIZI AMBIENTALI 800-212607 rimarranno chiusi durante le festività.
Durante le festività non verranno effettuati i ritiri del cartone presso le utenze commerciali.
I CENTRI DI RACCOLTA di Piacenza e provincia rimarranno chiusi: solo i Centri di Raccolta di Piacenza effettueranno un orario di apertura ridotto, dalle ore 9 alle ore 12.
Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il Contact Center 800 – 212607 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 (esclusi i festivi) e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. Inoltre, è possibile utilizzare l’App IREN Ambiente per smartphone e tablet. I calendari dei servizi di raccolta rifiuti sono sempre consultabili attraverso il sito https://servizi.irenambiente.it