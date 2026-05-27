Festa del Rugby 2026: tutto pronto per l’evento che dà inizio all’estate piacentina

La stagione sportiva bianconera volge al termine, e in Via Rigolli da oltre 25 anni questo vuol dire una sola cosa: è il momento di aprire le porte del Campo “Cicci Guarnieri” alla città per la Festa del Rugby, uno degli eventi più attesi dell’estate piacentina.

Il calendario per l’edizione numero 26 della Festa prevede otto serate all’insegna del divertimento e della buona musica, nei fine settimana che vanno dal 29 maggio al 2 giugno (martedì festivo) e quello del 6-7-8 giugno.

Punta di diamante dell’edizione 2026 sarà il concerto di Rkomi: l’affermato giovane artista da anni in vetta alle classifiche di radio e streaming ha scelto la FDR come sede di una delle prime date del suo tour estivo e si esibirà sul nostro palco venerdì 5 giugno. Si annuncia come una serata attesissima sia dal pubblico piacentino che delle zone limitrofe, dato il richiamo sempre forte dei fan per Rkomi, uno dei cantanti simbolo della nuova generazione di cantautorato italiano e molto apprezzato dai giovani. Per questa serata l’ingresso al Campo della Festa sarà esclusivamente a pagamento: i biglietti sono disponibili in prevendita sulla piattaforma di ticketone e presso la sede Lyons di Via Rigolli.

Ad aprire le danze nella serata di venerdì 29 maggio sarà un altro degli eventi più attesi della rassegna: sul palco di Via Rigolli si esibiranno i Bull Brigade, una delle band punk rock più calde del panorama italiano, reduci da un tour sold out nei più grand club della penisola. La band piemontese guidata dalla voce di Eugenio “Eugy” Borra ha recentemente pubblicato, sotto la produzione di Barley Arts, un nuovo album dal titolo “Perchè non si sa mai”, con cui mira ad affermarsi ulteriormente nel pubblico. Come opening act si esibiranno gli Slang Poor Kids, emergente gruppo formatosi a Brescia nel 2018.

Negli ultimi anni è entrata nel cuore del pubblico piacentino, e anche quest’anno la serata “Voglio Tornare negli anni 90” tornerà ad infiammare il campo dei Lyons con il suo show unico e nostalgico: l’appuntamento è per la serata di domenica 31 maggio. Un altro tuffo nel passato arriverà sabato 6 giugno, con il Teens Party, un nuovo concept che porterà il pubblico a rivivere la musica degli anni 2000.

Martedì 2 giugno sarà invece la volta della Stand Up Comedy, con uno show che arriva direttamente dal programma TV Zelig Show. I comici Pino e gli Anticorpi, Gigi Rock, Francesco Migliazza e Steve Vogogna, popolari volti dello storico show comico, si alterneranno sul palco per una serata di grande divertimento. Anche per questa serata è richiesto il biglietto di ingresso, acquistabile sulla piattaforma di ticketone e presso la segreteria di Rugby Lyons.

Un gradito ritorno attende la serata di lunedì 1 giugno, con una serata all’insegna dei grandi classici rock e del cantautorato italiano: Ciamma e Luciano Galloni (batterista di Nek dal 2002) arrivano sul palco della Festa del Rugby con l’intento di suonare e divertirsi per creare un sound pieno, pari a quello di quattro elementi.

Sabato 30 maggio sarà invece la volta dei Moviemania, band che reinterpreta le grandi colonne sonore dei film che amiamo in chiave rock: una serata che promette spettacolo e divertimento per tutti.

Ultima, ma non per importanza, a chiudere l’edizione 2026 della Festa del Rugby sarà la prima tappa dell’Orzorock Festival, storica rassegna piacentina promossa dall’etichetta Orzorock che quest’anno tocca la 30a edizione. Dalle ore 19.00 sul palco andranno a esibirsi diversi artisti e band a tutto rock, con il main set riservato alla popolare band formata da Paul Del Bello nel 2011.

A rinforzare e impreziosire la proposta musicale della Festa del Rugby, in questa edizione ci sarà la presenza del neonato collettivo di DJ piacentini Modoolo, che intratterranno il pubblico con i propri DJ set nel corso delle serate.

Sul campo saranno presenti stand gastronomici, birra alla spina, servizio bar e gelateria artigianale in collaborazione con Bardini Cioccolateria. Sarà inoltre presente uno stand di somministrazione di cibi per celiaci in collaborazione con AIC Associazione Italiana Celiachia.

Festa del Rugby 2026

Venerdì 29 maggio – Bull Brigade + Slang Poor Kids

Sabato 30 maggio – Moviemania

Domenica 31 maggio – Voglio Tornare negli Anni 90

Lunedì 1 giugno – Ciamma e Luciano Galloni

Martedì 2 giugno – Stand Up Comedy Show con Pino e gli Anticorpi, Francesco Migliazza, Gigi Rock, Steve Vogogna

Venerdì 5 giugno – Rkomi

Sabato 6 giugno – Teen’s Party

Domenica 7 giugno – Orzorock Lyons

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