Il grande cuore del Genio Pontieri, oltre 2 mila euro all’associazione “Confronti genitoriali”

Anche quest’anno i militari del 2° Reggimento Genio Pontieri hanno voluto dimostrare la propria vicinanza ad un Ente o Associazione che insiste sul territorio piacentino con un semplice ma significativo atto di generosità.

Nei giorni scorsi, presso la nuova sala didattica dell’A.P.S. “Confronti Genitoriali” di Rottofreno, il Comandante di Reggimento, Colonnello Daniele Paradiso, accompagnato da una rappresentanza di pontieri e dal Cappellano Militare Don Massimo Gelmi, ha consegnato un assegno simbolico di circa € 2.300 euro al Presidente dell’Associazione Sig. Mario Periposti.

L’associazione “no profit” è nata solo un anno e mezzo fa con l’intento di far crescere e integrare le famiglie con figli disabili attraverso l’organizzazione di eventi e attività che mirino a promuovere l’inclusione e i diritti di tutte le “persone con bisogni speciali”. In particolare creare incontri di supporto psicoterapeutico per gestire le sfide quotidiane e fornire un supporto burocratico avvalendosi di professionisti che si rendano disponibili in modo gratuito.

La donazione ricevuta dal 2° Reggimento Genio Pontieri contribuirà alla realizzazione di progetti concreti come l’acquisto di materiali didattici per il completamento della struttura didattico-formativa.

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