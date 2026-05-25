Volley, Serie B2 – La salvezza della Nordmeccanica arriva al Golden Set: le under 18 VAP centrano l’ultimo obiettivo stagionale

La salvezza passa per il Golden Set: le under 18 della Nordmeccanica chiudono la stagione conquistando la seconda salvezza consecutiva in serie B2 dopo una gara all’ultimo respiro con il Milano Team Volley che ribalta la vittoria all’andata della Academy ma deve arrendersi al 14-16 dell’ultimo, decisivo, parziale. Per le under 18 VAP dopo le finali nazionali di categoria chiuse nella top ten un altro obiettivo raggiunto: una salvezza cercata, voluta ed inseguita fino all’ultimo per una Academy che aveva già definito la partecipazione alla B1 nella prossima stagione.

La cronaca

La gara entra nel vivo fin dai primi scambi: Milano e VAP giocano sul filo dell’equilibrio poi sono le padrone di casa ad allungare sul 14-9 per il timeout chiamato dalla panchina della Academy. La squadra lombarda continua a spingere (18-11) mantenendo il distacco (21-14), nonostante un accenno di rimonta di Piacenza, fino al 25-18.

Il Team Volley spinge al servizio in avvio di secondo parziale, la VAP riporta il punteggio sul nove pari passando poi in avanti ma Milano risponde a sua volta per il nuovo vantaggio lombardo. Si prosegue nel segno di un grande equilibrio fino al 22-20 con coach Fanni a richiamare le sue: timeout che sortisce l’effetto sperato perché la Nordmeccanica rientra sul 23-22, annulla due set ball e allunga il parziale ai vantaggi. Qui le padrone di casa si ricompattano e chiudono sul 28-26.

Milano apre meglio e conduce le operazioni nel terzo set (9-5), la Academy ferma il gioco e prova a rimettersi in scia (13-11) e riporta il gioco ancora in parità (15-15). Finale intenso con la Academy che si ritrova ad inseguire (21-18): non basta una set ball annullata, la gara vola al golden set.

Non può che essere un parziale teso e combattuto: al cambio campo Milano conduce con un solo punto di vantaggio sulla VAP. É la Nordmeccanica ad avere in mano il primo pallone decisivo (13-14) ma il servizio finisce out: è soltanto un abbaglio perché la grinta della Academy si concretizza poco dopo con l’attacco del 14-16 che vale la salvezza.

GUFFANTI GROUP MILANO-NORDMECCANICA VAP 3-0

(25-18; 28-26; 25-21; GOLDEN SET 14-16)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Fenzio, Isitor, Di Paolo, Uwadiae, Sandonà, Momo, Russo, Mosetti, Carlà (L). NE: Glavina, Ferri (L). All. Fanni

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy