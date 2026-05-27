Tennistavolo – Campionati Nazionali Universitari di 2026: Armani campione italiano nel doppio maschile

27 Maggio 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Tennistavolo
tennistavolo cortemaggiore
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Al Pala Verdi di Novara si sono disputati i Campionati Nazionali Universitari di tennistavolo 2026, manifestazione che ha assegnato i titoli italiani universitari della disciplina.

Grande protagonista il pongista della Tennistavolo Cortemaggiore, Lorenzo Armani, che insieme a Matteo Fantoni della Tennistavolo Aon Milano ha conquistato il titolo nel doppio maschile con i colori del CUS Milano.

La competizione si è rivelata particolarmente interessante e competitiva, con la presenza di numerosi atleti impegnati nei massimi campionati nazionali a squadre di Serie A e Serie B maschile.

Il cammino verso il titolo

Fantoni e Armani hanno raggiunto il gradino più alto del podio superando nei quarti di finale Mattia Michelon e Davide Chiofalo del CUS Ferrara per 3-1 (11-9, 8-11, 11-4, 11-8).

In semifinale hanno avuto la meglio, al termine di una sfida molto combattuta, su Mattia Foglia e Francesco Gamba del CUS Torino per 3-2 (11-7, 9-11, 12-14, 11-8, 11-9).

Nella finalissima, Fantoni e Armani hanno sconfitto per 3-1 (11-8, 5-11, 12-10, 11-9) Tommaso Benevelli e Mateo Pecchidel CUS Modena e Reggio Emilia.

Benevelli e Pecchi erano approdati all’atto conclusivo dopo le vittorie per 3-1 su Mirko Bruschi e Lorenzo Braccioni del CUS Perugia e per 3-1 su Gianluca Notari e Filippo Corniani del CUS Parma.

Medaglia di bronzo per Foglia-Gamba e Notari-Corniani.

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