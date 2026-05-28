Educazione alla Campagna Amica, trionfa la 1ª A di Borgonovo: più di mille studenti alla festa in Piazza Cavalli – FOTO

Una Piazza Cavalli gremita di entusiasmo, colori e partecipazione ha salutato questa mattina, giovedì 28 maggio, il gran finale del progetto di Educazione alla Campagna Amica 2025/2026, il percorso promosso da Coldiretti Emilia Romagna, Coldiretti Piacenza, Donne Coldiretti e Coldidattica che, da gennaio, ha coinvolto oltre duemila studenti delle scuole piacentine sui temi dell’alimentazione sana, della sostenibilità, della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio.

Il primo premio

A conquistare il gradino più alto del podio è stata la classe 1ª A della scuola primaria di Borgonovo Val Tidone, vincitrice assoluta sia del premio assegnato dalla giuria tecnica composta dai partner del progetto sia del premio della “giuria popolare”. Un doppio riconoscimento particolarmente significativo, considerando che al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana,17 dove sono stati esposti tutti gli elaborati delle classi partecipanti, hanno votato oltre duemila cittadini in soli sei giorni.

Sul palco di Piazza Cavalli è salita la classe vincitrice, accolta dall’applauso di studenti, insegnanti e autorità presenti, simbolo di un progetto che anno dopo anno continua a crescere e a coinvolgere nuove generazioni in un percorso concreto di educazione alimentare e cittadinanza attiva.

Tanto entusiasmo

“L’entusiasmo visto oggi in piazza è la dimostrazione più bella di quanto questo progetto riesca a lasciare un segno profondo nei ragazzi – sottolinea il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli –. Educare i giovani al valore del cibo sano, del territorio, dell’agricoltura e della sostenibilità significa investire nel futuro delle nostre comunità. La straordinaria partecipazione delle scuole conferma come questo percorso sia ormai diventato un patrimonio condiviso dell’intera provincia”.

La mattinata ha trasformato il cuore di Piacenza in un grande laboratorio a cielo aperto. Piazza Cavalli, le corsie di Palazzo Gotico e Piazzetta Pescheria si sono animate grazie ai numerosi laboratori proposti dai partner del progetto, alla merenda sana di Campagna Amica, agli spettacoli e ai momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli. Grande entusiasmo per la presenza del comico Fabrizio Fontana, volto noto al pubblico per il personaggio di Capitan Ventosa, mentre la ludoteca Balaclà ha coinvolto centinaia di bambini insieme a Spiderman e alle Huntrix Mira, Zoey e Rumi, protagoniste di uno show applaudito poco prima delle premiazioni.

La presenza della autorità

Numerose le autorità civili e militari presenti all’evento, a partire dalla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, insieme agli assessori Mario Dadati e Simone Fornasari, alla senatrice Elena Murelli, ai consiglieri regionali Giancarlo Tagliaferri e Luca Quintavalla, ai rappresentanti della Provincia, ai tanti sindaci del territorio provinciale e alle autorità militari e associative che hanno voluto testimoniare la vicinanza al progetto.

Fondamentale il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Banca di Piacenza, che hanno accompagnato il percorso educativo contribuendo alla sua crescita e al suo radicamento sul territorio.

La collaborazione col Consorzio di Bonifica

Come ogni anno, la festa finale è stata realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica di Piacenza, protagonista di un percorso didattico parallelo dedicato all’acqua e alla tutela del territorio. La giornata si è inserita inoltre nella terza edizione del “Dams & Reservoirs Day”, iniziativa promossa da ITCOLD ed EURCOLD per sensibilizzare i giovani sul ruolo strategico delle grandi dighe.

Tra le novità più apprezzate dell’edizione 2026 il laboratorio “Guardiani dell’Acqua: Tecnici alla Prova”, dedicato alle dighe piacentine del Molato e di Mignano, attraverso il quale i tecnici del Consorzio hanno fatto sperimentare agli studenti alcune delle attività di monitoraggio e controllo svolte quotidianamente sugli invasi.

“Coinvolgere i ragazzi in esperienze concrete significa aiutarli a comprendere quanto la gestione dell’acqua e la tutela del territorio siano temi fondamentali per il futuro – evidenzia il presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza Luigi Bisi –. Vedere tanti giovani partecipare con curiosità ed entusiasmo è il risultato più importante di questo lavoro condiviso con Coldiretti e con il mondo della scuola”.

I vincitori

Nel corso delle premiazioni sono stati valorizzati anche i vincitori dei premi “Acqua e Territorio”, il percorso promosso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Per la categoria video scuola primaria è stata premiata la classe 5ª B della scuola primaria di Cortemaggiore dell’Istituto Comprensivo “Terre del Magnifico” con l’elaborato “L’impianto idrovoro… della Finarda”.

Per la categoria podcast scuola primaria ha ricevuto il riconoscimento la classe 5ª A della primaria di Cortemaggiore con “Ascoltateci e vi faremo scoprire l’impianto idrovoro della Finarda”.

Per la categoria video scuola secondaria di primo grado è stata premiata la classe 3ª C della scuola secondaria di Borgonovo Val Tidone con “Una biciclettata lungo la pista ciclabile”.

Per la categoria foto scuola secondaria di primo grado il riconoscimento è andato a Lucia Bottrighi, studentessa della 1ª D dell’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone, autrice dello scatto “La diga del Molato”, vincitore anche della fase regionale del concorso.

I premi

Questi invece sono tutti i premi assegnati nell’ambito del progetto Educazione alla Campagna Amica di Coldiretti Piacenza:

1° premio Campagna Amica: Primaria di Borgonovo V.T. – classe 1ª A

1° premio Giuria Popolare Donne Coldiretti: Primaria di Borgonovo V.T. – classe 1ª A

2° premio “Il valore dell’Agricoltura”: Secondaria di Lugagnano classi 2ª A e 2ª B

3° premio “Dal Campo alla Tavola”: Infanzia Santa Rita di Marsaglia – sezione unica

4° premio “Sostenibilità e Ambiente”: Infanzia Besurica – sezione B

5° premio “Generazione in Campo”: Infanzia Aldo Moro – sezione D

La festa conclusiva ha rappresentato il punto di arrivo di un lungo percorso didattico che durante l’anno ha affrontato temi come dieta mediterranea, stagionalità, filiera agricola, qualità dei prodotti, ambiente, acqua, biodiversità e cultura del territorio, grazie alla collaborazione di scuole, istituzioni, associazioni, enti e partner che hanno contribuito a trasformare l’educazione alimentare in un’esperienza concreta, partecipata e condivisa. Da evidenziare la grande attenzione riservata anche agli studenti delle scuole secondarie grazie all’intervento dei tecnici del servizio Agroambiente e dei Carabinieri Forestali, che hanno approfondito temi ambientali e agricoli con lezioni specifiche.

I PARTNER

“A Scuola di Buon Cibo” si conferma così un progetto capace di unire scuola, territorio e mondo agricolo attraverso esperienze concrete, partecipazione attiva e formazione. Un lavoro corale che in collaborazione con l’ufficio scolastico coinvolge istituzioni, associazioni, enti e professionisti in un’alleanza educativa ampia e radicata sul territorio.

Tra i partner che sostengono l’iniziativa figurano ADMO, Adiconsum, AIDO, Arpae, Assigeco Basket, Associazione Provinciale Apicoltori Piacentini, AVIS, Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Banca di Piacenza, Camera di Commercio dell’Emilia, Campagna Amica Il Gelato (Dolci Fantasie), Campus Agroalimentare Raineri Marcora, Comitato Italiano Grandi Dighe ITCOLD, Comune di Piacenza, CONI, FIN Federazione Italiana Nuoto Salvamento, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Associazione Diabetici Piacentini, FIAB Piacenza Amolabici, Fondazione di Piacenza e Vigevano, GAL del Ducato, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Consorzio Grana Padano, LILT, Myo, OMCeO Piacenza, Piacenza Calcio, Politecnico – Polo territoriale di Piacenza, Prefettura di Piacenza, UNPLI, Progetto Vita, Protezione Civile (ufficio Comune Piacenza), Provincia di Piacenza, Rugby Lyons 1963, Associazione Sentiero del Tidone, Università Cattolica del Sacro Cuore e Vigili del Fuoco di Piacenza.

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