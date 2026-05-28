Volley – Hillary Uwadiae (VAP) convocata nella nazionale under 17 in vista del Mondiale di categoria in Cile

Prestigiosa chiamata in azzurro per la Volley Academy Piacenza: la codognese Hillary Uwadiae infatti è tra le dodici convocate della Nazionale under 17 femminile che svolgeranno un collegiale a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) dal 7 al 18 giugno.

Su indicazione del Direttore Tecnico delle Attività Giovanili Femminili, Marco Mencarelli, e sotto la guida della prima allenatrice, Monica Cresta, le azzurrine lavoreranno in vista dei Mondiali di categoria in programma dal 6 al 16 agosto a Santiago del Cile.

Uwadiae non è nuova alla maglia della nazionale: nella scorsa estate infatti la giocatrice aveva disputato gli Europei under 16 in Albania e Kosovo conquistando un importante bronzo con le compagne di squadra.

Con la maglia della Volley Academy Piacenza la schiacciatrice ha lavorato con gli staff dei tecnici Donato Maggipinto e Michele Fanni incassando risultati di grande spessore: il titolo regionale under 16, le salvezze in B2 e C ed il doppio ingresso nella top ten alle finali nazionali con le formazioni under 18 e under 16. Un percorso di crescita personale e sportiva importante per Uwadiae che ora culmina con un’altra chiamata in azzurro.





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