Luna dei Calanchi, al via l’11 giugno la rassegna culturale. Ivan Leppini: “Evento strettamente legato al territorio” – AUDIO

Prende il via l’11 giugno la prima edizione di “Lunaria dei Calanchi – incontri al calar della sera”, rassegna culturale promossa dal Comune di Lugagnano Val d’Arda che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate fino a settembre, con un calendario articolato tra teatro, musica, incontri e natura.

Il progetto nasce con l’obiettivo di costruire un appuntamento annuale riconoscibile, capace di unire qualità artistica, paesaggio e identità territoriale, trasformando i luoghi in parte attiva dell’esperienza culturale.

Ivan Leppini, Assessore del Comune di Lugagnano

È una rassegna legata al calanco, a questa collina che caratterizza molto il nostro territorio nel comune di Lugagnano. In particolare questa nuova esperienza intende proprio creare dei momenti dove verranno realizzati degli spettacoli culturali e artistici proprio all’interno, o comunque a ridosso, di questi calanchi.

Come è nata l’idea?

E’ nata per unire quelle le nostre caratteristiche principali come il paesaggio, la cultura, l’arte anche dei nostri artisti locali e poi naturalmente il tutto verrà condito con la gastronomia, una delle nostre caratteristiche principali. In particolare daremo sicuramente spazio anche a degustazioni di prodotti locali.

La rassegna è stata presentata presso lo stabilimento Buzzi Unicem di Vernasca, alla presenza dei principali soggetti coinvolti nel progetto. Sono intervenuti il sindaco Antonio Vincini, il direttore dello stabilimento Antonio Dicembrino, l’assessore allo sviluppo economico Ivan Leppini, l’ideatrice della rassegna Lucilla Meneghelli, Marco Rossi per i Parchi del Ducato, il docente universitario Matteo Busconi, Claudio Casali per il Cpae, Luigi Mulazzi dell’Orchestra Luigi Cremona, Angelo Bardini del Summertime in Jazz e i rappresentanti delle associazioni del territorio.

Nel corso della presentazione è stato sottolineato il forte legame tra cultura, comunità e paesaggio, con particolare attenzione ai Calanchi del Parco dello Stirone e del Piacenziano, protagonisti di diversi appuntamenti della rassegna.

“Lunaria dei Calanchi” nasce da una volontà condivisa, fortemente sostenuta dall’assessore Leppini, e si realizza grazie al contributo di una rete ampia e diversificata di soggetti, che comprende sia realtà industriali di rilievo internazionale, sia imprese locali profondamente radicate nel territorio.

“Lunaria dei Calanchi” si caratterizza per essere una rassegna completamente gratuita, con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile a tutti.

Un’attenzione particolare è dedicata anche all’inclusione, attraverso collaborazioni specifiche che favoriscono la partecipazione attiva del pubblico.

IL PROGRAMMA

11 giugno – Teatro A. Barani (ore 21.00)

Jacopo Veneziani

“Non chiamatele Muse”

Lectio dedicata alle artiste donne poco conosciute, evento inaugurale della rassegna.

“Non chiamatele Muse” Lectio dedicata alle artiste donne poco conosciute, evento inaugurale della rassegna. 19 giugno – Piazza Giardino (ore 21.00) Orchestra e Coro Luigi Cremona “Cinema amore mio”

Concerto sinfonico-corale all’aperto.

“Cinema amore mio” Concerto sinfonico-corale all’aperto. 27 giugno – Torricella ore 18.00 Giuseppe Cederna “Non dimenticarti mai del cielo” Spettacolo teatrale immerso nel paesaggio. ore 20.30

Ilaria Pastore – Jacopo Martignoni “Stato di grazia tour”

Concerto dal vivo.

“Non dimenticarti mai del cielo” Spettacolo teatrale immerso nel paesaggio. “Stato di grazia tour” Concerto dal vivo. 26 settembre – Piazza Giardino (ore 18.00) Esibizione corale “Serenata alla luna”

con i cori Incanto Libero APS e Il Pellegrino

EVENTI SPECIALI E COLLABORAZIONI

Viticultura

• 2 agosto – Torricella (ore 18.00)

Bookclub con Roberto Camurri

“Splendeva l’innocenza”

Un incontro che unisce lettura, territorio e degustazione.

Summertime in Jazz

• 6 agosto – Piazza Giardino (ore 21.00)

Cuarteto Pichuco

“Tango Emotion”

Concerto inserito nel cartellone jazz provinciale.

LE CAMMINATE NEL PARCO

Accanto agli eventi serali, la rassegna si arricchisce di un ciclo di esperienze nella natura:

16 maggio Le orchidee

17 ottobre Gli ulivi

14 novembre Il tartufo Tre appuntamenti nei Calanchi del Parco dello Stirone e del Piacenziano, dedicati alla scoperta del territorio, tra natura, biodiversità e tradizioni locali.

INFORMAZIONI

Lugagnano Val d’Arda (PC) Dal 11 giugno al 26 settembre.

Eventi gratuiti

Info e prenotazioni: Alice 345 327 2314 Jessica 349 564 4142

Social: Facebook: Lunaria dei Calanchi. Instagram: lunariadeicalanchi

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