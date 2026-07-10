Ciclismo su pista – Agata Campana (VO2 Team Pink) concede il bis agli Europei: è sua anche l’Eliminazione

Uno spettacolare bis d’autrice che porta a tre le medaglie d’oro della società in altrettante giornate di gara, con un’impressionante media di un titolo continentale al giorno. La Bft Burzoni VO2 Team Pink continua a far festa agli Europei Juniores e Under 23 su pista a Cottbus (Germania) dove le “panterine” in maglia azzurra non smettono di fare incetta di medaglie, sempre del metallo più pregiato.

Se mercoledì la festa era stata con Matilde Rossignoli, sul trono dell’Inseguimento a squadre Donne Juniores, oggi a far risuonare nuovamente l’Inno di Mameli è stata Agata Campana. La trentina classe 2008, già vincitrice martedì nella prova Scratch (dove aveva conquistato l’argento nel 2025 ad Anadia, in Portogallo), ha concesso il bis ieri pomeriggio nell’Eliminazione, specialità per lei nuova in campo internazionale avendola “assaggiata” solo da Allieva nell’Omnium dove aveva conquistato il tricolore.

Sempre al riparo da estromissioni e rischi di cadute (tipici di questa prova spettacolare ma sempre mozzafiato), Agata è arrivata a giocarsi il podio insieme ad Anna Lloyd e a Olga Kostina quando erano rimaste in tre, tutte sicure di una medaglia.

La prima a salutare la compagnia è stata la britannica, con la Campana chiamata a giocarsi l’oro insieme alla portacolori russa, già avversaria anche in Italia in alcune gare su strada. Con una progressione sicura e senza sbavature, la trentina si è imposta agevolmente, facendosi avvolgere nuovamente nella bandiera tricolore per i festeggiamenti immediati in pista prima di scendere dall’anello.

Domani quarta giornata di gare, con la Bft Burzoni VO2 Team Pink rappresentata da Matilde Rossignoli nell’Omnium Donne Juniores.

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