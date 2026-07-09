Rugby – Piacenza ha un nuovo consiglio direttivo, il presidente è Fabio Dodi

Dopo otto anni alla guida del Piacenza Rugby, Daniele Boccuni e il consiglio direttivo hanno rassegnato le dimissioni, lasciando una società profondamente cresciuta sotto il profilo sportivo, economico e strutturale. Durante il loro mandato sono stati risanati i conti, potenziati gli impianti del centro sportivo Mazzoni con un nuovo campo, spogliatoi e illuminazione, incrementata l’attività del minirugby e valorizzato il progetto giovanile OMNIA, che ha portato diversi atleti fino alle accademie federali e alle nazionali. Anche la prima squadra, oggi ai vertici della Serie A2, e la squadra cadetta in Serie C rappresentano il segno della crescita del club, così come la gestione professionale della club house.

Nel corso dell’assemblea dei soci è stato eletto all’unanimità nuovo presidente Fabio Dodi, storica bandiera del Piacenza Rugby, recordman di punti segnati e da anni principale sponsor del club. Ad affiancarlo saranno i vicepresidenti Alessandro Cighetti e Sandro Pagani, il tesoriere Emanuele De Carolis, il segretario Federico Paganini e i consiglieri Daniele Boccuni e Lorenzo Trabacchi.

Nel suo saluto, Boccuni ha augurato al nuovo consiglio di proseguire il percorso di crescita della società, mentre Dodi ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno comune per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Il nuovo tesoriere De Carolis ha evidenziato una situazione economica oggi solida e sostenibile, con l’obiettivo di renderla ancora più strutturata e professionale.

Il Piacenza Rugby apre così un nuovo ciclo, fondato sulla continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni e sulla volontà di innovare, con la fiducia di poter continuare a crescere in tutti gli ambiti della società.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy