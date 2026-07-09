Rugby – Piacenza ha un nuovo consiglio direttivo, il presidente è Fabio Dodi

Dopo otto anni alla guida del Piacenza Rugby, Daniele Boccuni e il consiglio direttivo hanno rassegnato le dimissioni, lasciando una società profondamente cresciuta sotto il profilo sportivo, economico e strutturale. Durante il loro mandato sono stati risanati i conti, potenziati gli impianti del centro sportivo Mazzoni con un nuovo campo, spogliatoi e illuminazione, incrementata l’attività del minirugby e valorizzato il progetto giovanile OMNIA, che ha portato diversi atleti fino alle accademie federali e alle nazionali. Anche la prima squadra, oggi ai vertici della Serie A2, e la squadra cadetta in Serie C rappresentano il segno della crescita del club, così come la gestione professionale della club house.
Nel corso dell’assemblea dei soci è stato eletto all’unanimità nuovo presidente Fabio Dodi, storica bandiera del Piacenza Rugby, recordman di punti segnati e da anni principale sponsor del club. Ad affiancarlo saranno i vicepresidenti Alessandro Cighetti e Sandro Pagani, il tesoriere Emanuele De Carolis, il segretario Federico Paganini e i consiglieri Daniele Boccuni e Lorenzo Trabacchi.
Nel suo saluto, Boccuni ha augurato al nuovo consiglio di proseguire il percorso di crescita della società, mentre Dodi ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno comune per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Il nuovo tesoriere De Carolis ha evidenziato una situazione economica oggi solida e sostenibile, con l’obiettivo di renderla ancora più strutturata e professionale.
Il Piacenza Rugby apre così un nuovo ciclo, fondato sulla continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni e sulla volontà di innovare, con la fiducia di poter continuare a crescere in tutti gli ambiti della società.