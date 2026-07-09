Serie B – Matteo Ermelani completa il roster dell’UCC Assigeco Piacenza

UCC Assigeco Piacenza è felice di comunicare di aver siglato un accordo annuale, con opzione di rinnovo per la stagione 2027/2028, con l’atleta Matteo Ermelani.

Classe 2007 e originario di San Miniato (Pisa), Matteo Ermelani è un’ala di 193 cm per 82 kg.

Cresciuto cestisticamente nelle fila dell’Etrusca San Miniato, compie l’intero percorso giovanile nelle fila del club toscano, maturando anno dopo anno importanti esperienze nei campionati di Eccellenza. Nelle ultime due stagioni ha trovato spazio anche nel roster della prima squadra in Serie B Interregionale, mettendo in mostra le proprie qualità e confermando interessanti margini di crescita. Inoltre, l’ultima annata l’ha visto protagonista anche con l’Under 19 Gold, dove con 16.3 punti di media a gara è arrivato a un passo dalla conquista delle Finali Nazionali, cedendo nello spareggio decisivo proprio contro l’Assigeco nonostante una prestazione personale da 16 punti.

Giovane di prospettiva, dotato di ottime qualità fisiche e tecniche, nel corso dell’annata sarà impiegato anche con l’Under 19 biancorossoblu. Il suo arrivo completa ufficialmente il roster a disposizione di coach Marcello Ghizzinardi per la stagione sportiva 2026/2027.

Matteo Ermelani

“Per me questa è una grande opportunità di crescita, sia come giocatore che come persona. Sarà la mia prima esperienza lontano da casa: non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e conoscere i miei nuovi compagni. Sono molto carico e voglio sfruttare al massimo questa occasione, allenandomi duramente ogni giorno”.

Marcello Ghizzinardi, Capo Allenatore

“Matteo è un’atleta con una struttura fisica importante e caratteristiche che gli permettono di competere a un buon livello, ma soprattutto possiede ampi margini di miglioramento. Sarà il decimo giocatore di rotazione e avrà l’opportunità di crescere quotidianamente in allenamento e, con il duro lavoro, guadagnare spazio anche in partita”.

Alessandro Pagani, Direttore Sportivo

“Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, eravamo alla ricerca di un giovane classe 2007 che potesse completare con noi anche il proprio percorso giovanile. Cercavamo un profilo di prospettiva, con talento e ampi margini di crescita, e Matteo rappresenta l’identikit perfetto. È un esterno dotato di ottime qualità tecniche e fisiche, che abbiamo avuto modo di apprezzare da vicino qualche mese fa nello spareggio contro la nostra Under 19, dove ci ha impressionato. Per lui sarà la prima esperienza lontano da casa: faremo tutto il possibile per metterlo nelle migliori condizioni per crescere, e siamo certi che potrà darci una mano con la sua energia e la grande voglia di migliorarsi ogni giorno”.

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