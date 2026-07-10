“Sicurezza sul lavoro e igiene alimentare: le novità per le aziende”, incontro in Unione Commercianti

Il prossimo 16 luglio 2026 dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso l’Unione Commercianti Piacenza, avrà luogo un convegno divulgativo dal titolo “Sicurezza sul lavoro e Igiene Alimentare: le novità per le aziende”, organizzato in collaborazione con A.U.S.L. Piacenza.
Il convegno presenterà le principali novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in base al nuovo A.S.R. DEL 17/05/2025 e le novità in materia di igiene degli alimenti (Regolamento CE n. 852/2004) e la valutazione specifica del approvvigionamento idrico.
L’obiettivo è quello di illustrare alle aziende gli obblighi documentali e formativi e di contribuire alla costruzione di una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e di una sicurezza alimentare.
Il convegno è aperto a tutti, previa registrazione al seguente link: https://forms.gle/iLNuziREaMDSA5tu9.
Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 0523/461812 o il numero whatsapp 338/6736694 oppure scrivere all’indirizzo e-mail piacenza@iscomformazione.it