Ciclismo – Tris di piazzamenti a Sarcedo per VO2 Team Pink

Tris di piazzamenti per il VO2 Team Pink e per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagoniste nel sabato in sella a Sarcedo (Vicenza) nel settimo Memorial Valeria Cappellotto. La giornata di gare è iniziata con la corsa mattutina per Donne Juniores dove due “panterine” hanno chiuso in top ten. Quinto posto per la faentina Valentina Zanzi e sesto per la torinese Vittoria Grassi in una gara che ha visto la doppietta del Conscio Pedale del Sile con la vincitrice Michela De Grandis (quinto centro stagionale) davanti alla compagna Elisa De Vallier. Nel pomeriggio, invece, nelle Allieve la piacentina Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) ha sfiorato il podio chiudendo quarta nella corsa vinta da Chantal Pegolo.

Donne Juniores Sarcedo

1° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile) 82 chilometri 100 metri in 2 ore 17 minuti 15 secondi, media 35,891

2° Elisa De Valleir (Conscio Pedale del SIle)

3° Sara Piffer (Lady Zuliani)

4° Giulia Miotto (Breganze Millenium)

5° Valentina Zanzi (VO2 Team Pink)

6° Vittoria Grassi (VO2 Team Pink)

7° Elisa Valtulini (Canturino 1902)

8° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

9° Beatrice Caudera (Gauss Fiorin)

10° Sabrina Ventisette (Zhiraf Guerciotti)

Allieve Sarcedo

1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) 58 chilometri 260 metri in 1 ora 29 minuti 53 secondi, media 38,890 chilometri orari

2° Sara Pestotnik (Slovenia, Btc City Ljubljana Scott)

3° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’)

4° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

5° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service)

6° Alessia Zambelli (Biesse Carrera)

7° Susan Paset (Young Team Arcade)

8° Althea Benetton (Ciclistefanelli)

9° Matilde Cenci (Breganze Millenium)

10° Anita Baima (Cicli Fiorin).