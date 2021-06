Ciclismo VO2 Team Pink e VO2 Team Pink alla cronometro di Romanengo

Domani (sabato) quindici “panterine” del VO2 Team Pink parteciperanno alla gara contro il tempo in provincia di Cremona

Sabato a cronometro per Ciclismo giovanile e VO2 Team Pink, di scena domani a Romanengo (Cremona) nella tradizionale manifestazione contro il tempo. Quindici le “panterine” complessivamente al via in una giornata che metterà in palio i tricolori per le categorie Under 23 e Juniores maschili oltre ad assegnare le maglie lombarde per Allievi, Juniores, Open maschile e Open femminile.

Nell’occasione, la Junior Francesca Barale sfoggerà il tricolore conquistato venerdì scorso ai campionati italiani di Faenza; la sfida di Romanengo vedrà presenti tutte le componenti del podio tricolore di categoria (seconda Carlotta Cipressi, terza Eleonora Ciabocco oltre a Martina Sanfilippo quarta) per una nuova sfida che si preannuncia “infuocata”.