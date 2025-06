Cinema sotto le Stelle 2025, dal 12 giugno al 30 agosto all’ex Caserma Cantore

Con un cartellone di 69 serate, da giugno a fine agosto, torna il Cinema sotto le Stelle 2025, la più lunga e densa rassegna dell’estate piacentina. L’iniziativa, di Arci Piacenza APS e Cinemaniaci Associazione Culturale APS, è realizzata in collaborazione con il Comune di Piacenza, con il sostegno di molti soggetti e grazie al supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Si conferma la grande novità dello scorso anno – il cambio di sede nell’ex Caserma Cantore sullo Stradone Farnese -, uno spazio suggestivo restituito alla città, a due passi dal centro ma fuori dalla ZTL, facilmente raggiungibile sia in bicicletta sia in automobile, che ha contribuito a decretare il successo dell’edizione 2024 della rassegna, che registrò l’affluenza di pubblico più alta di sempre. Un’altra novità, a livello organizzativo, riguarda la possibilità di acquistare i biglietti anche online su Boxerticket.

Cinema sotto le Stelle 2025

Dal 12 giugno al 30 agosto, il Cinema Sotto le Stelle propone 69 serate, per un totale di 70 proiezioni, con una media di sei film a settimana rivolte ai pubblici più diversi. Undici proiezioni in lingua originale sottotitolate in italiano, due film restaurati per celebrare Lars Von Trier e ricordare David Lynch, film d’autore, film da Oscar e campioni del botteghino.

L’arena Cantore aprirà i suoi antichi battenti dopodomani, giovedì 12, grazie all’impegno di uno staff variegato, composto per lo più dai volontari dell’associazione Cinemaniaci, per una serata inaugurale che propone una prima visione assoluta per Piacenza: IL MOHICANO di Frédéric Farrucci, che racconta una storia di mafia e cementificazione, di resistenza all’arroganza della criminalità organizzata in Corsica. Venerdì e sabato seguiranno, nell’ordine, DIAMANTI di Ferzan Ozpetek e ANORA di Sean Baker con Mikey Madison, Palma d’Oro a Cannes nel 2024.

EVENTI SPECIALI

Il programma della rassegna sarà scandito da alcuni eventi collaterali speciali e incontri con gli autori. Già in calendario, martedì 24 giugno, l’incontro con il regista Ivano De Matteo dopo la proiezione del suo film UNA FIGLIA (nel cast Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi). La serata sarà targata Premio Cat così come altre proiezioni.

Venerdì 11 luglio alle ore 19, al Circolo Arci Rathaus, è in programma la presentazione del libro “Lars von Trier. La luce oscura” alla presenza dell’autrice Elisa Battistini, che sarà seguita dalla proiezione di DOGVILLE in versione restaurata, nell’ambito del Premio Cat 2025.

Terzo appuntamento speciale, martedì 22 luglio all’Arena Cantore: la proiezione di CUORE SELVAGGIO, film distribuito dalla Cineteca di Bologna per Il Cinema Ritrovato in omaggio a David Lynch, scomparso nel gennaio del 2025, e autore che ha segnato l’immaginario collettivo e artistico delle ultime decadi.

Una serata speciale dedicata ai documentari si terrà giovedì 24 luglio con ospiti gli autori di Genoeffa, film dedicato alla memoria dei sette fratelli Cervi, a seguire un breve film di Margherita Ferri, autrice anche del RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA, per concludere con NO OTHER LAND, lo straordinario documentario sull’amicizia tra un attivista palestinese e un giornalista israeliano, premiato agli Oscar.

«Il Cinema sotto le Stelle è molto più di una rassegna estiva di film – sottolinea Mario Magnelli, il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano -, è uno spazio di cultura, con incontri e proposte di qualità; è un presidio sociale, che aggrega le persone anche nei giorni centrali dell’estate, quando la città si svuota e tanti servizi vengono meno. Con il trasferimento nel bellissimo spazio della ex Caserma Cantore, concessa da Cassa Depositi e Prestiti che ne è proprietaria, il Cinema Sotto le Stelle è divenuto anche l’occasione, per i piacentini, di riappropriarsi di uno spazio bellissimo che altrimenti sarebbe inaccessibile. Tengo a ringraziare i tanti volontari che rendono sostenibile questo progetto, con il loro lavoro e il loro entusiasmo».

«Non potevamo non esserci, su questa rassegna che ha un valore culturale e anche sociale, e ora anche la mussione di restituire alla città uno spazio altrimenti chiuso al pubblico – ha commentato l’assessore alla Cultura Christian Fiazza -, il cinema è un’arte magica, e in uno scenario straordinario come quello della Cantore sprigionerà una magia ancora più grande».

«Il cinema alla Cantore lo scorso anno ha registrato 8000 presenze, record assoluto in oltre 20 anni di rassegna estiva – ricorda il presidente di Arci Piacenza Nicola Curtarelli -. Siamo davvero molto contenti che questo spazio sia stato confermato, un’intuizione felice, ma che porta problematiche nuove ogni anno, che possiamo affrontare solo grazie alla determinante collaborazione della Fondazione, il supporto che il Comune ci garantisce anche se lo spazio non è comunale, e grazie alla fiducia che ci accorda Cassa Depositi e Prestiti, affidandocelo per l’estate».

«Anche per quest’anno il piatto è ricchissimo – illustra la rassegna il direttore artistico della rassegna Piero Verani, presidente di Cinemaniaci e vicepresidente di Arci Piacenza – con un cartellone che mette insieme blockbuster americani e produzioni targate Regione Emilia-Romagna, cinema popolare e film d’essai, autori emergenti e “grandi vecchi”. Ci piace definirla una rassegna polifonica, rivolta al pubblico più largo possibile, e anche inclusiva, per la varietà dei temi, perché attinge alle cinematografie di tutto il mondo e perché dà spazio a un’importante varietà di autori e di autrici, come Greta Scarano, Alissa Jung, Maura Delpero, Simona Izzo, Margherita Ferri, Coralie Fargeat, Patricia Font, Christy Hall, Rachel Szor».

GLI ALTRI FILM

Tra le altre proiezioni in programma, trentatré proiezioni di film italiani (come il successo della stagione: FOLLEMENTE cui saranno dedicate quattro serate nei due mesi e mezzo di programmazione), film premiati, con gli Oscar, i David di Donatello e ai principali festival internazionali, da Venezia a Cannes, dal già citato ANORA, a VERMIGLIO di Maura Delpero ed EMILIA PEREZ di Jacques Audiard, ma anche titoli di richiamo come l’ultimo capitolo di MISSION IMPOSSIBILE e l’ultimo SUPERMAN, e PARTHENOPE di Paolo Sorrentino, molto apprezzato dal pubblico giovane.

Si celebra poi la figura di Enrico Berlinguer il 4 luglio e il 4 agosto, con il film di Andrea Segre, mentre l’unico film d’animazione selezionato sarà FLOW – UN MONDO DA SALVARE, giovedì 3 luglio. In programma anche il film più atteso dai cinefili a Venezia, ovvero THE BRUTALIST con protagonista Adrien Brody, ma anche HERE con Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany e Kelly Reilly diretti da Robert Zemeckis, tratto dall’omonima graphic novel di Richard McGuire, delizioso film sullo scorrere del tempo e occasione per sperimentare l’intelligenza artificiale nella settima arte…

Il programma propone il meglio del cinema italiano nel 2025, con gli ultimi film di Valerio Mastandrea, Silvio Soldini, Gabriele Salvatores e Mario Martone, e tanta cinematografia francese e americana. Ma l’orizzonte si allarga anche alla produzione di altri paesi, con film provenienti da Iran, Lettonia, Belgio, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Norvegia, Brasile, Danimarca, Messico.

Molteplici anche le tematiche toccate dalle pellicole in scaletta. Al tema dell’inclusione sono dedicati, IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA, EMILIA PEREZ e QUEER. Per riflettere sulla mafia: IL MOHICANO e FRANCESCA E GIOVANNI; sull’ambiente sempre IL MOHICANO; sulla giustizia IL GIURATO NUMERO 2, che segue una felice collaborazione da poco realizzata da Cinemaniaci con l’Ordine degli avvocati di Piacenza; sulla violenza di genere la proiezione di FAMILIA martedì 15 luglio, alla presenza dei rappresentanti del Centro Antiviolenza di Piacenza. Non mancano poi i film biografici con A COMPLETE UNKNOWN su Bob Dylan e MARIA sulla Callas, con Angelina Jolie diretta dallo specialista dei biopic Pablo Larraìn. E infine le ultime fatiche di Pedro Almodóvar (LA STANZA ACCANTO ) e di Clint Eastwood (GIURATO NUMERO 2).

Informazioni utili

Orari inizio spettacoli: ore 21:45 fino al 9 luglio; ore 21:30 dal 10 luglio; ore 21:15 in agosto.

Biglietteria

Apertura biglietteria: 30 minuti prima del film.

Biglietto di ingresso: intero 6,50 €, ridotto 5 €. Con l’iniziativa del Ministero della Cultura “Cinema Revolution” per il cinema europeo il biglietto è di 3,50 €.

Prevendita online su Boxerticket.