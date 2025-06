Volley – La VAP saluta la stagione 2024/25: l’arrivederci è per il prossimo fine agosto

La Volley Academy Piacenza ha salutato la stagione 2024/25 – che deve ancora concludersi effettivamente sul campo, considerando l’impegno del volley S3 al Trofeo Nazionale di Caorle – con una serata ospitata sul campo del Piacenza Rugby in una cornice di festa ma anche di celebrazioni e addii. Il primo saluto del presidente Corrado Marchetti è stato per lo staff tecnico uscente con il DS uscente Mauro Fresa che saluta VAP dopo due anni e l’ultima stagione a braccetto con i coach Andy Delgado e Luca Cinelli.

Racconta Mauro Fresa

«Se devo tracciare un bilancio di due anni in VAP posso dire che sono stati anni molto belli e molto intensi, ovviamente caratterizzati da alti e bassi. La prima cosa da dire è che sono stato contento di lavorare in una società così bene organizzata sotto tutti i punti di vista, una società che non fa mancare niente ai dirigenti, ai tecnici, alle giocatrici e ai genitori. Per me è stato un piacere ed un onore.

In questi due anni siamo cresciuti tanto: ho provato a fare capire al presidente ed ai dirigenti che era importante radicarsi ancora di più sul territorio prima che pensare ai risultati in campo regionale e nazionale, partendo dalla base. L’onda lunga si vedrà alla fine di quest’anno ma si comincia a conoscere VAP in tutto il territorio: l’Under 14 comincia a sfornare giocatrici pronte per le prossime avventure nelle categorie Under 16 e Under 18; credo di aver messo il timbro su questi risultati.

A livello nazionale e regionale si parla molto di VAP: vado via da questa società con tanto orgoglio e soprattutto consapevole di aver svolto un buon lavoro dal punto di vista tecnico; dal punto di vista umano ho coltivato amicizie vere e sarà un piacere ritornare a Piacenza, anche considerando i rapporti allacciati con la FIPAV Piacenza e con le altre società. Rimarranno tra gli anni più belli vissuti nella mia carriera».

Saluti speciali

Saluti speciali sono stati dedicati anche a quelle giocatrici che per motivi di età lasceranno la società (Nicole Bolzan, Anna Biasi, Sofia Schena e Alessia Milani con la sorella minore Irene a ritirare la targa) e chi invece approderà in Serie A come la palleggiatrice Caterina Schillkowski che ha già trovato l’accordo con il Millenium Brescia (Serie A2) per la prossima stagione diventando la tredicesima giocatrice uscita da VAP a raggiungere la A.

Le parole di Corrado Marchetti

Un momento piuttosto intenso è stato rappresentato dagli speciali ringraziamenti tributati da Corrado Marchetti a tre giocatrici della formazione Under 16: Nicole Bragalini, Emma Mosconi e Lucia Scazzariello; giocatrici che hanno saputo onorare con un grande spirito di sacrificio anche il loro più recente anno in VAP nonostante un impiego in campo ridotto ma rappresentando un punto di riferimento per le compagne e «l’autentico valore dello sport» come raccontato dal presidente Marchetti che ha poi celebrato anche lo sforzo di dirigenti accompagnatori e genitori dediti all’attività di supporto all’arbitro e segnapunti.

Le attività per la prossima stagione sono già ben avviate da diverse settimane con il nuovo DS Mario Barigione al lavoro a stretto contatto con il direttore tecnico Michele Fanni: nelle prossime settimane verrà completato lo staff dedicato alla preparazione e saranno completate le rose che prenderanno il via dei prossimi campionati, con l’inizio dei lavori fissato per il 25 agosto.