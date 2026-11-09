Cioccolandia, 150 espositori e una città che fa squadra per la 22esima edizione

“La 22ª edizione di Cioccolandia passa agli archivi: anche per il 2026 è stata una grande manifestazione, capace di dimostrare come la città sappia lavorare e collaborare come una grande squadra. Grazie a tutti, in primis ai volontari che da settimane hanno lavorato per questo evento, alle associazioni, all’amministrazione comunale, a tutti gli stand che hanno partecipato, alle scuole, al Comitato Vita nel Centro Storico, alla Pro Loco Bosco Tosca, all’associazione Amidi di Fontana a Bardini Cioccolato e a tutti gli sponsor. Mi dispiace non essere stato con voi, ma sapevo che la manifestazione era in ottime mani e che tutti avrebbero dato il massimo”.

Si apre con il ringraziamento di Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco di Castel San Giovanni, il bilancio di Cioccolandia, che sabato 7 e domenica 8 novembre ha portato nel cuore della città due giornate dedicate al cioccolato, alla convivialità e alla collaborazione tra le realtà del territorio.

Centocinquanta espositori e il riconoscimento di Sagra di Qualità

150 espositori hanno animato le vie del centro, affiancando alle proposte dei maestri cioccolatieri un’offerta variegata di prodotti alimentari, creazioni artigianali e curiosità. Un’edizione che ha potuto fregiarsi del riconoscimento di Sagra di Qualità, a conferma di un percorso costruito negli anni attraverso l’impegno della Pro Loco e della comunità castellana.

Salame di cioccolato, profiteroles e Tortino Fioretto: le specialità di Cioccolandia

Dopo il sabato dell’inaugurazione, della Torta Rita e delle prime distribuzioni di dolci, la domenica ha rinnovato l’appuntamento con i sapori e le iniziative che caratterizzano la manifestazione.

Fin dal mattino, con l’apertura anche del tradizionale mercato domenicale, lo stand della Pro Loco in piazza XX Settembre ha proposto assaggi e vendita del salame di cioccolato, protagonista anche del pomeriggio lungo via Verdi.

A scandire la giornata sono stati inoltre i profiteroles in piazza XX Settembre e il dolce Tortino Fioretto (gradita novità insieme al Tortino Morettino) nella zona di San Rocco.

Daniele Persegani protagonista dello show cooking con i tagliolini al cacao

Uno dei momenti centrali è stato lo show cooking del professor Daniele Persegani, volto del programma di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno” e ospite della manifestazione.

Tornato a Cioccolandia per il secondo anno, lo chef ha proposto una preparazione capace di raccontare il cioccolato attraverso accostamenti originali, anche in chiave salata, coinvolgendo il pubblico nella preparazione di un piatto particolare come i tagliolini al cacao con pomodorini, acciughe e crema di mandorle.

“Ritorno a Castel San Giovanni sempre molto volentieri perché c’è un’accoglienza spettacolare ha dichiarato Persegani -. Cioccolandia mi stimola anche a preparare piatti nuovi, come quello che abbiamo fatto assaggiare oggi”.

Abbinamenti “un po’ azzardati, particolari”, nei quali ritrovare il sapore del cioccolato. E sulla possibilità di una nuova partecipazione, lo chef ha aggiunto: “Spero di sì, mi diverto molto a Cioccolandia”.

Cioccobimbi, Raineri-Marcora e i Filipei dell’Oratorio San Filippo Neri

Spazio anche alle famiglie, con i laboratori di giovani chef di Cioccobimbi, e ai giovani dell’Istituto Raineri-Marcora, che in piazza Cardinale Casaroli hanno proposto i propri prodotti, mentre l’Oratorio San Filippo Neri ha proposto i “Filipei”, gli anolini al cioccolato.

Ad accompagnare la giornata, Cioccolotto, Willy Wonka e i folletti.

Daniela Garrini: sei mesi di lavoro per organizzare Cioccolandia

Dietro il programma, un lavoro organizzativo che comincia molto prima dell’apertura degli stand.

“Sono sei mesi di lavoro”, ha sottolineato Daniela Garrini, vicepresidente della Pro Loco, ricordando l’impegno necessario per costruire la manifestazione.

Garrini ha evidenziato la varietà delle circa 150 bancarelle, tra alimentari e artigianato, con proposte anche per celiaci e vegani, e l’interesse dei cioccolatieri artigiani arrivati da lontano per partecipare all’evento.

Cioccolandia chiude la 22ª edizione nel segno della partecipazione

Cioccolandia chiude così la sua 22ª edizione con il valore di una festa che unisce dolcezza, partecipazione e impegno condiviso: una manifestazione resa possibile dalle persone che, ciascuna con il proprio contributo, hanno lavorato per accogliere il pubblico a Castel San Giovanni.