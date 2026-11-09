Sciopero alla Nippon Express, i sindacati: “I lavoratori movimentano il lusso, chiedono riconoscimenti”

Muovono ogni giorno, ciascuno, beni per centinaia di migliaia di euro: i capi del lusso firmati Burberry. Ma l’impresa della logistica piacentina che li impiega, Nippon Express srl, prende tempo e non da risposte alle richieste di riconoscimento economico del loro lavoro.

È la contraddizione al centro dello sciopero davanti ai cancelli dell’hub logistico di via Strinati, nel quartiere industriale delle Mose a Piacenza. Lo stabilimento, che movimenta i prodotti del prestigioso marchio della moda, occupa 130 dipendenti, 90 dei quali internalizzati nel solo 2025. A sostenere la mobilitazione sono Filt Cgil e Fit Cisl di Piacenza, che chiedono all’azienda risposte concrete su premio di risultato, buoni pasto e condizioni di lavoro.

«Il premio di risultato non è scattato per uno scarto minimo rispetto agli obiettivi, uno “zero virgola” che ha lasciato i lavoratori senza il riconoscimento atteso – dichiarano Filt Cgil e Fit Cisl –. Chiediamo di rivedere gli obiettivi e le modalità con cui si raggiunge il premio, perché l’impegno quotidiano delle persone trovi un riscontro concreto in busta paga. In un’azienda che lavora per un marchio del lusso, inoltre, i ticket pasto sono ancora fermi a 7 euro: chiediamo di portarli a 10 euro e di introdurre un premio per il picco natalizio».

La protesta arriva dopo l’apertura dello stato di agitazione il 3 novembre 2026, accompagnata dal blocco delle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare. Una decisione assunta a seguito dell’assemblea dei lavoratori, di fronte al permanere di problemi sui quali le organizzazioni sindacali, le rappresentanze aziendali e quelle per la sicurezza avevano già sollecitato risposte.

Le rivendicazioni non riguardano soltanto il salario. Filt Cgil e Fit Cisl denunciano il mancato rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni lavorative assegnate dal medico competente, ritardi nella comunicazione delle ferie previste dal piano concordato e decurtazioni dell’orario di lavoro per ritardi minimi, anche di un solo minuto, al rientro dalle pause. Segnalano inoltre atteggiamenti scorretti e intimidatori da parte dei supervisori.

«La salute, il rispetto delle persone e la possibilità di organizzare la propria vita non possono essere considerati aspetti secondari – proseguono le due organizzazioni sindacali –. Le prescrizioni del medico competente devono essere rispettate, le ferie comunicate con un preavviso adeguato e i rapporti sul luogo di lavoro improntati alla correttezza. Chiediamo all’azienda risposte e impegni precisi e verificabili su tutti i punti della vertenza».

«Dietro ogni capo movimentato ci sono persone che contribuiscono ogni giorno al funzionamento di questa filiera – concludono Filt Cgil e Fit Cisl –. È a queste persone che Nippon Express deve dare risposte, riconoscendo il valore del loro lavoro».

Alle proteste si sono uniti anche i lavoratori aderenti all’Usb.